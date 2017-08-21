Мировая солидарность с профсоюзом РЭП набирает обороты 2 21.08.2017, 14:33

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За Геннадия Федынича и Игоря Комлика заступаются рабочие объединения всего мира.

Лидеры глобальных профсоюзов уже написали письмо Лукашенко с требованием прекратить репрессии, а теперь призывают рабочие объединения всего мира выразить солидарность с Федыничем и Комликом, сообщает praca-by.

Глобальный союз IndustriALL и Международная конфедерация профсоюзов начинают кампанию LabourStart в поддержку независимых профсоюзов Беларуси.

Прошло 15 дней с тех пор, как белорусские власти начали неспровоцированную кампанию против независимых профсоюзов и их руководства. В отношении двух профсоюзных лидеров, Геннадия Федынича и Игоря Комлика, из Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП), входящего в IndustriALL, а также членской организации МКП через Белорусский конгресс демократических профсоюзов, возбуждено уголовное дело. Им грозит до семи лет лишения свободы. Игорь Комлик остается под стражей с момента задержания 2 августа.

В настоящее время в отношении двух профсоюзных лидеров возбуждено уголовное дело. Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Однако обвинения в неуплате налогов касаются солидарной поддержки, полученной профсоюзом в 2011 году, и не могут рассматриваться как средства, полученные в целях личного обогащения. На самом деле обвинения не имеют под собой никакого основания и направлены на подрыв деятельности профсоюза в отместку за активную гражданскую позицию его лидеров и усилия по защите социально-экономических интересов трудящихся Беларуси.

Одним из последних эпизодов стало активное участие профсоюза РЭП в массовых акциях протеста против президентского декрета, которым был введен налоговый сбор с безработных, известного в Беларуси как декрет «о социальном тунеядстве». Уже тогда руководство профсоюза РЭП подверглось репрессиям. Геннадия Фединича обвинили в участии в несанкционированном, незаконном Марше рассерженных белорусов, состоявшемся 17 февраля в Минске, и в повторном нарушении закона «О массовых мероприятиях». Профсоюзного лидера оштрафовали на 640 долларов США.

В письме Лукашенко IndustriALL и МКП назвали атаку белорусских властей на профсоюзных лидеров и их профсоюзы «вмешательством во внутренние дела профсоюзов, что является серьезным нарушением Конвенции МОТ № 87 о свободе объединения».

Геннадий Федынич – видный профсоюзный лидер, возглавляющий Белорусский профсоюз работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) с начала 90-х годов. В 1999 году РЭП вместе с несколькими другими профсоюзами из бывшего Советского Союза был признан глобальными союзами свободной демократической организацией. Профсоюз стал членом Международной федерации металлистов, предшественницы IndustriALL.

В июне 2012 года на учредительном конгрессе Глобального союза IndustriALL Геннадий Федынич был избран титульным членом Исполнительного комитета IndustriALL. Четыре года спустя на состоявшемся в Бразилии 2-м Всемирном конгрессе IndustriALL коллеги из региона СНГ переизбрали его на пост заместителя члена Исполнительного комитета, и теперь он представляет профсоюзы региона.

Игорь Комлик тоже не новичок в профсоюзном движении. Инженер и юрист по образованию, с 1994 по 2004 год он работал в конструкторском бюро радиоэлектронного завода «Планар». Тогда же его избрали председателем первичной профсоюзной организации профсоюза РЭП. С 2010 года Игорь Комлик возглавляет Минскую городскую профсоюзную организацию и работает главным бухгалтером профсоюза РЭП.

Глобальный союз IndustriALL призывает все членские организации поддержать кампанию LabourStart и потребовать немедленного освобождения Игоря Комлика и прекращения уголовного преследования Геннадия Федынича.

Генеральный секретарь IndustriALL Вальтер Санчес сказал:

«Мы призываем все членские организации помочь нам защитить наш партнерский Профсоюз работников радиоэлектронной промышленности и его лидеров Игоря Комлика и Геннадия Федынича в Беларуси. Они виновны лишь в том, что не молчали о постоянном падении уровня жизни и трудовых стандартов рабочих людей в Беларуси. На самом деле в любой стране мира независимые профсоюзы делают жизнь лучше. Не откладывая, направьте требования режиму Лукашенко. Давайте остановим эту атаку на независимые профсоюзы и их лидеров в Беларуси».

Вальтер Санчес

Вальтер Санчес на встрече с независимыми профсоюзами Беларуси в январе 2017 года. Фото belnp.org

Генеральный секретарь МКП Шаран Бэрроу сказала:

«Эти действия представляют собой вмешательство государства в деятельность независимых профсоюзов. Они прервали работу офисов двух профсоюзов и создали атмосферу репрессий и страха. Беларусь должна привести свое законодательство в соответствие со своими международными обязательствами и полностью выполнить рекомендации Комиссии МОТ по расследованию, в том числе в отношении внешней помощи, и прекратить использование существующих правовых положений, подобных этим, для преследования профсоюзных лидеров».