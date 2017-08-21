«Надеюсь, что к сорока годам у меня не будет сорок кошек» 27 21.08.2017, 15:08

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Как живут минчанки, которые приютили с десяток маленьких хищников.

Свободные девушки часто слышат, что если не перестанут выбирать, то к сорока годам будут жить с тридцатью кошками. The Village Беларусь нашел трех минчанок, у которых живет по десятку котов, и узнал, почему шутки про сильных и независимых — это не про них.

АНИСА. Главный экономист в банке. Живет с матерью и семью котами.

Изначально у нас жило четыре кота. Первую кошку по имени Виола принесла мама: 11 лет назад выбросили котенка на Комаровке, где она тогда работала. Потом кто-то подложил пакет с тремя котятами под колесо фуры, чтоб животных раздавило. Конечно, их мы тоже забрали, хотя котята оказались больны микроспорией. Из трех выжило два брата: толстый, как колобок, Тима и тонкий Тигра. И четвертого, Тома, принесла я: шла домой и увидела, как дети закрыли котенка в пожарном щитке.

Потом я сходила на выставку «ЗООшанса» и увидела котика, который мне очень понравился. После месяца уговоров мама поддалась, и вот так у нас появился Степа. После добавились дикая кормящая мать по имени Тильда, которую мы взяли, чтоб она выкормила подброшенных котят, и котеночек Владик, который, кажется, впитал дикость Тильды с молоком. Он какой-то не такой, как его братья и сестры, трус и боится людей. Так и остался жить с нами.

Много людей нам звонит и буквально требует забрать бездомных котов и котят: «Вы волонтеры, вы должны»

Вначале я помогала «ЗООшансу» деньгами, а потом начала брать котов на передержку. Сейчас с нами живут семь животных. Мы с мамой смотрим за ними в нашей однокомнатной квартире. Все коты взрослые, поэтому помещаются нормально. Да, бывает, что они надоедают, если хотят есть, но это временно. Вот когда у меня жило пять котят, то это был кошмар. Мы выпускали их из манежа, и они рассыпались, как горох из стручка.

Конечно, квартиру убираем каждый день, тем более что мама фанатик чистоты, которая не ляжет спать, пока не будет помыт пол. Шерсть не так напрягает, как наполнитель, который разносится по квартире. Но по моему дому даже не скажешь, что у меня живет семь котов. Они стерилизованные, воспитанные, не метят территорию, и запаха от них нет.

Так как я не просто волонтер, но и член правления «ЗООшанса», то частично замещаю председателя в ее отсутствие. И много людей нам звонит и буквально требует забрать бездомных котов и котят: «Вы волонтеры, вы должны». В таких случаях я поясняю, что все делаю на добровольной основе. У меня однокомнатная квартира, и я просто не потяну всех животных. Раньше я была более впечатлительной, все принимала близко к сердцу. Сейчас уже стараюсь думать головой, а не эмоциями, потому что от эмоций мало толку.

Люди очень разные. Одни не ищут отговорок и забирают к себе найденное животное. А другие начинают: «Я не могу, у меня аллергия, у ребенка аллергия, бабушка злая». Находят кучу аргументов, только чтоб самому ничего не делать.

Недавно поразила девушка, которая прислала мне в полпятого утра фотографию сбитого котенка на трассе и написала: «Приезжайте, заберите, он еще живой, дрыгается». А я когда-то по милости этой девушки должна была найти за четыре дня передержку для котов, больных микроспорией. Она обещала о них позаботиться, но вместо этого уехала отдыхать. И мне пришлось посадить всех в строительную бытовку и каждый день ездить туда как на работу: кормить, убирать, обрабатывать. Потом к этим котам добавился еще один, и еще, и еще, и в итоге их собралось семь штук, они жили в уличном помещении без электричества и воды. Я не могла вылечить их с августа по октябрь, пока моя подруга (кстати, с полугодовалым ребенком!) не забрала всех к себе на балкон. Что с ними сейчас? Выздоровели, и уже в марте мы пристроили последнего.

После того случая я зареклась полагаться на ненадежных людей. Лучше подберу одного кота и оставлю у себя либо отдам человеку, который не скажет через день, что ему надоело, «забирайте».

Если честно, не думаю, что в нашей стране изменится положение бездомных животных, у нас такой менталитет, что люди воспринимают их… как игрушки, что ли? Я столько повидала, что уже ничему не удивляюсь. Наш любимчик, кот Итон потерял лапу и хвост в охотничьей петле, которую кто-то разложил в центре города. Или недавно был кот, которого человек избил до такой степени, что у животного не видит один глаз, ЧМТ и кольчатый перелом бедра.

Что думаю о шутках про сорок кошек? Я человек с чувством юмора, меня сложно обидеть, иногда сама могу над собой поприкалываться, стараюсь сглаживать возможные конфликты. Но себя таковой не считаю. Мне скоро исполнится 27 лет, и надеюсь, что к сорока годам у меня не будет сорок кошек.

Кстати, я еще занимаюсь боями без правил в свободное от работы время. Так что меня можно назвать сильной и независимой в прямом смысле слова.

ТАТЬЯНА. Дизайнер. Сейчас живет с восемью котами в трехкомнатной квартире.

У меня два личных кота, кроме которых еще шесть — на передержке. Также я курирую животных на передержке у других людей, пристраиваю их и по необходимости беру к себе. Так что в конечном счете у меня 17 подопечных.

Что такое «Зоошанс»? Это объединение таких же волонтеров, как и я. Нет никакого приюта, это просто люди, которые помогают в меру своих сил. Кто-то стерилизует животных, кто-то работает с передержкой, а кто-то, как и я, совмещает сразу несколько обязанностей.

Помню, как я плакала и боялась, что он заразит меня и мою кошку

Каждый волонтер может рассказать тысячу историй, как он нашел бездомное животное, и все будут разные. Иногда я забираю животных из темы «Срочная помощь» на нашем форуме. Иногда нахожу сама. Часто проходим мимо, видим, что котик в очень плохом состоянии, подбираем, лечим. Порой приходится отлавливать животных, если они в шоке или не доверяют людям.

Поступает много звонков: «Ой, котенок во дворе, примите, заберите». Тогда начинаем объяснять, что, поймите, у нас уже «полна коробочка», давайте совершать совместные действия. Я могу рассказать, что делать, как искать передержку. Однако люди не желают напрягаться. Некоторые оказывают материальную помощь, но не понимают, что 20 рублей — это мало, один прием у ветеринара стоит 10–15. Плюс еще лечение и обработка хорошими средствами.

Люди не виноваты, просто они не понимают, чего нам это стоит. У меня семнадцать подопечных, и всеми нужно заниматься: и рекламировать, и искать передержку, и лечить, возить по клиникам. Если подумать, сколько на это уходит времени в день, то получится полноценный рабочий день. Но мы должны помимо волонтерства еще и зарабатывать деньги, так как у нас нет спонсирования, выживаем за собственные средства либо пожертвования.

Я когда-то сама была такой. На первых порах помогала только лекарствами, оплачивала прием в клинике, так как думала: «Непонятно, куда пойдут мои деньги». А потом начала брать первые передержки, курировать и пиарить животных в соцсетях, научилась оказывать медицинскую помощь на дому. И потихонечку как-то все произошло.

У меня в основном «тяжелые» животные. Моя первая кошка была полностью слепой, второй кот — со стригущим лишаем. Помню, как я плакала и боялась, что он заразит меня и мою кошку, но оказалось, что это относительно безобидная болезнь, нужно только соблюдать карантин и правила гигиены. И в итоге кот выздоровел и оказался очень активным парнем. Я начала брать передержки в том числе для того, чтобы второму котику было с кем играть и он не доставал кошку.

Да, людям дико и странно, что у меня живет много котов. Но у меня есть возможности, трехкомнатная собственная квартира. У меня есть определенный лимит по котам, так как когда 20 животных обитают в стесненных обстоятельствах, им очень тяжело, начинаются конфликты, что ненормально. Лимит превышается только при форс-мажорных обстоятельствах, например когда отказываются от передержки либо животное сильно травмировано или больно и не может ждать.

Мы часто слышим вопрос, почему помогаем животным, а не людям. Могу ответить за себя. Мне кажется, что у человека, в отличие от животного, есть возможность помочь себе самому.

То, что животное на улице — вина человека. Я пытаюсь хоть как-то это исправить, потому что коты не могут помочь себе сами. Они часто получают травмы по вине человека, что ужасно, так как на улицах и без того множество опасностей: болезни, нехватка еды, холодная погода и так далее.

К шуткам про сорок кошек отношусь как к шуткам. Абсолютно спокойно. Мне кажется, так говорят люди, которые не видят того, что происходит с животными. И потому для них женщина с 5–7 котами — нонсенс.

Нет, бывают еще «стихийщицы», которые собирают у себя дома как можно больше животных, не кастрируют и не стерилизуют их, живут в грязи. Но это, скорее, не про сильных и независимых, а про сдвиги в психике.

Я считаю так: человек должен жить с животным, потому что, во-первых, счастьем надо делиться, во-вторых, так более комфортно и спокойно. Оптимальное количество котов в доме — два. Но сколько бы ни было животных, они все равно обожают общаться с человеком.

ВИКТОРИЯ. Топ-менеджер в частной компании. Живет с мужем и 12 котами.

Сегодня у меня живет четыре собственных кота и восемь — на передержке. Я всегда любила животных, особенно собак, но мама была категорически против, чтобы я завела питомца. И, кстати, против и сейчас.

О коте мечтал муж, у которого в детстве была похожая ситуация. Спустя два года после свадьбы я сделала ему подарок, который прожил с нами 16 с половиной лет. Тошка был единственным котом, и мы даже представить себе не могли, что когда-нибудь с нами будут жить хотя бы 2–3 кота, не то что 12.

Когда Тошка сильно заболел, мы искали рецепты на разных сайтах. И вот так я наткнулась на сайт беларуского приюта «Суперкот», где прослужила, условно говоря, полтора-два года, потом перешла в «ЗООшанс».

Первую передержку взяла, когда Тошка ушел. Это был кот возрастной, злой и, как мне, не имевшей опыта общения с другими животными, казалось тогда, никому не нужный. Сейчас я понимаю, что заблуждалась. У каждого кота есть свой хозяин независимо от возраста, характера, болячек, плохого настроения и особенностей. Просто ему нужно помочь найти своего человека, а человеку — своего кота. Устраиваются на сегодняшний день все, вопрос только времени и счастливого звонка.

Скажу честно, уживаться со всеми сложновато. Мне всегда казалось, что один кот на передержке плюс котята — это максимум, на который мы были способны и готовы. Но сейчас обстоятельства складываются так, что котов трудней пристраивать, на это нужен пиар. Плюс много больных животных. Мне проще взять к себе кого-то, нежели ездить по передержкам и заниматься лечением. Но все равно — максимум, который, на мой взгляд, должен быть, это пять котов. А если три, вообще хорошо.

Я не согласна с мыслью, что большие стаи кошек не коммуницируют с человеком. Они уважают людей. Когда я захожу домой, меня встречают все хвосты, и встречают не потому, что хотят есть. Еда в нашем доме всегда в открытом доступе, стоит сухой корм. Просто они бесконечны рады тебя видеть. Так что человек им нужен не только затем, чтобы убрать за ними лоток или дать вкусняшку. Котам очень нужно общение.

Муж, естественно, вынужден помогать. Он тоже устал, потому что в последние годы моя деятельность отнимает много времени. Но хвостатые компенсируют недостаток внимания, потому что от них идет много любви, нежности, благодарности.

Можно содержать одного кота и жить в свинарнике, а можно иметь много котов, и все будет чисто, красиво и не пахнуть. Сейчас есть современные чудесные средства, тот же гелевый наполнитель. Если регулярно убирать, то по санитарным нормам все будет в норме. А когда у бабушек с 22 котами два лотка с решетками... Это абсолютно невыносимо не только для соседей, но и для самих животных. Если мы попадаем в «стихийник», то стараемся сократить количество этих котов гуманным способом: стерилизацией и кастрацией, оказывать единовременную помощь, пристраивать животных. И, конечно, пытаемся достучаться до их хозяек, что лучше обеспечить достойное качество жизни 3–4 котам, нежели вести вот такой образ жизни. Потому что коты там действительно страдают.

Детей у нас нет, в жизни так бывает. Но есть племянники и внуки племянников.