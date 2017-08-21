Путин сменил посла России в США 3 21.08.2017, 15:12

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АНАТОЛИЙ АНТОНОВ

Замешанный в дипломатических скандалах Сергей Кисляк покинул свой пост.

Президент РФ Владимир Путин назначил заместителя главы МИД Анатолия Антонова послом России в США.

Указ опубликован на сайте Кремля. На посту посла Антонов сменит Сергея Кисляка.

"Назначить Анотонова Анатолия Ивановича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне", — говорится в тексте указа.

Антонов занимает пост заместителя руководителя российского внешнеполитического ведомства, ранее он был замминистром обороны РФ.

Антонов – карьерный дипломат, родился в 1955 году, в 1978 окончил МГИМО, является доктором политических наук, имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла, владеет английским и бирманским языками. С 2004 по 2011 годы Антонов был директором департамента МИД по вопросам безопасности и разоружения, с 2011 по 2016 годы – заместителем министра обороны.

Послом РФ в США с 2008 года работал Сергей Кисляк.

Советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как Белый дом объявил, что Флинн не полностью рассказал спецслужбам США о содержании беседы с Кисляком.

Кроме того, генпрокурор Джефф Сешнс взял самоотвод от расследования "российских связей" окружения Трампа после того, как стало известно о рутинной встрече Сешнса с российским послом в бытность Сешнса сенатором.

Также американские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах называли Кисляка "сотрудником разведки" и "вербовщиком".