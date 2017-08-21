В Верхнедвинске «депутат» два года отнимала деньги у пенсионеров 5 21.08.2017, 15:21

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Начальник почты Верхнедвинска воспользовалась тем, что владела информацией о деньгах на вкладах жителей района.

В отношении начальника отделения почтовой связи, которая совершила мошеннические действия в отношении жителей Верхнедвинского района, а также ряд коррупционных преступлений завершено расследование уголовного дела, сообщает Полоцкий межрайонный отдел Следственного комитет.

В ходе расследования установлено, что 42-летняя женщина, работая начальником отделения почтовой связи Верхнедвинского районного узла, являясь «депутатом» Кохановичского сельского «совета депутатов», воспользовалась тем, что владела информацией о сумме денежных средств, находящихся на вкладах жителей района.

Решив поправить свое материальное положение, она обратилась к престарелой 73-летней женщине, у которой на счету находилось 600 рублей, и к 56-летней пенсионерке, у которой на счету было 1000 рублей, с просьбой одолжить их на 2 месяца. В сентябре 2016 года потерпевшие сняли со счетов денежные средства и передали подозреваемой. Когда в январе 2017 года 56-летняя женщина собиралась открывать новый счет и заключать договор банковского вклада, руководитель почты выдала ей новую сберегательную книжку, выписав приходный ордер о якобы зачислении на открываемый счет 430 рублей. Однако денежные средства в сумме 430 белорусских рублей подозреваемая присвоила себе, по кассе не проводила.

Руководитель почтового отделения скрывала свою неплатежеспособность перед потерпевшими и не намеревалась выполнить принятые на себя долговые обязательства. Своими умышленными действиями она совершила преступление, предусмотренное ч.2 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (мошенничество, совершенное повторно).

В октябре 2016 года руководитель почтового отделения стала присваивать товарно-материальные ценности, принадлежащие организации: брала различные продукты питания, предметы бытовой химии, иные предметы потребительского спроса для личных нужд, не оплачивая их по кассе. Образовавшаяся недостача в сумме более 900 рублей была выявлена при проведении инвентаризации в феврале 2017 года. Следствие квалифицировало действия обвиняемой по ч. 2 ст. 211 Уголовного кодекса Республики Беларусь (присвоение имущества лицом, которому оно вверено, совершенное повторно).

Так как к ноябрю 2016 года у руководителя отделения стало образовываться много долгов, она решила переодолжить денежные средства и нашла способ – без уведомления и разрешения владельца снять денежные средства с его счета.

Так, посредством компьютерной программы «Пакет почты» она сняла 2000 рублей со счета престарелой односельчанки. Отрывной корешок расходного ордера из сберегательной книжки потерпевшей ею был выписан позже, когда документ оказался в руках подозреваемой. Сберегательную книжку вместе с 500 рублями в начале декабря ей передал почтальон, для начисления на процентов по вкладу и пополнения счета владельцу. 500 рублей подозреваемая присвоила, не пополнив счет потерпевшей.

Для того, чтобы скрыть совершенное преступление, подозреваемая выписала расходный ордер на снятие 2000 белорусских рублей и в этот же день оформила на имя 90-летней женщины новую сберегательную книжку с правильным для нее остатком в 2000 рублей и якобы с зачисленными 500 рублями. Приехала домой к престарелой потерпевшей, чтобы вернуть сберегательную книжку и указала женщине, где подписать расходный ордер. Потерпевшей она пояснила, что выдает новую сберегательную книжку, так как там прописана сумма новыми деноминированными рублями.

В декабре 2016 года подозреваемая одолжила у 91-летней женщины 3000 рублей сроком на 2 недели. Приехав в январе 2017 года к потерпевшей, сделала запись в сберегательной книжке женщины о зачислении денежных средств в сумме 3000 белорусских рублей, несмотря на то, что не собиралась зачислять денежные средства на счет женщины. Являясь должностным лицом, из корыстной заинтересованности, женщина внесла заведомо ложные сведения и записи в официальные документы, составила и выдала заведомо ложные документы, чем совершила преступление, предусмотренное ч.1 ст.427 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Кроме того, было выявлено 12 фактов присвоения в январе-феврале 2017 года должностным лицом денежных средств в сумме более 600 рублей при оформлении денежных почтовых переводов наложенным платежом. Руководитель отделения выдавала гражданам почтовые отправления, брала за них оплату наложенным платежом, которые в дальнейшем за товар адресату не доходили. Следователи предъявили ей обвинение по ч. 2 ст. 211 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Таким образом, общая сумма хищения должностным лицом составила более 7 400 рублей. В ходе следствия обвиняемая возместила ущерб потерпевшим в сумме 2000 рублей. Следователи осмотрели сберегательные книжки потерпевших, выписки по счетам, копии извещений о получении почтовых отправлений, приобщили к уголовному делу заключения почерковедческой и судебно-психиатрической экспертизы, наложили арест на имущество обвиняемой на сумму более 2900 рублей.

По результатам расследования следователи направили информационное письмо в Верхнедвинский районный «совет депутатов», а также представление в Верхнедвинский районный узел почтовой связи о выявленных причинах и условиях, которые позволили руководителю почтового отделения совершать должностные корыстные преступления.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.