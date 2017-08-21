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Фотофакт: Белорусам предлагают купить спиннеры в рассрочку

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  • 21.08.2017, 15:25
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Спиннеры стали самым продаваемым товаром лета 2017 года.

Салоны связи «Евросеть» предлагают белорусам спиннеры в рассрочку, сообщает tut.by.

Как пояснили в одном из салонов сети, спиннеры дают в подарок при покупке определенной модели смартфона. Также игрушку можно приобрести и без привязки к телефону. В таком случае стоимость составит от 7 рублей 49 копеек. Купить игрушку предлагают и в рассрочку — но только с использованием специализированных карт. Условия рассрочки в таком случае определяет сам банк.

По данным российской «Евросети», спиннеры стали самым продаваемым товаром лета 2017 года. Также в тройку вошли переносные роутеры и водонепроницаемые портативные колонки.

Фото: pikabu.ru

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