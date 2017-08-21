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В Минске началась встреча Волкера и Суркова

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  • 21.08.2017, 15:31
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Владислав Сурков (слева) и Курт Волкер

Встреча проходит в закрытом для СМИ режиме.

Министерство иностранных дел Беларуси сообщает о проходящей в настоящее время в Минске встрече помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, передает «Интерфакс».

"Помощник президента России Владислав Сурков и спрецпредставитель США по Украине Курт Волкер встречаются в Минске в закрытом для СМИ режиме", - говорится в сообщении МИД Беларуси в Tвиттере.

Ранее министерство иностранных дел Беларуси подтвердило встречу спецпредставителя США по Украине К.Волкера и помощника президента России В.Суркова в Минске в понедельник. "Встреча пройдет сегодня в Минске в закрытом для СМИ режиме", - сообщил агентству "Интерфакс-Запад" начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

Как сообщил 18 августа госдепартамент США, спецпредставитель США по украинским переговорам К.Волкер отправится 21 августа в Минск, где встретится с представителем российского правительства для обсуждения российско-украинских отношений.


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