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Литва впервые получила сжиженный природный газ из США

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  • 21.08.2017, 16:03
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Фото: DELFI

В понедельник в Клайпеду с американского экспортного терминала Sabine Pass прибыл первый газовоз.

Судно со сжиженным природным газом (СПШГ) прибыло в 5:30 утра, пишет ru.delfi.lt.

Представитель предприятия Lietuvos duju tiekimas Паулюс Якутавичюс сказал, что СПГ в Клайпеду доставил танкер Clean Ocean.

Это первая партия СПГ из Америки в страны Балтии и одна из первых, прибывших в Восточную Европу. С входящим в американскую энергетическую компанию Cheniere Energy предприятием Cheniere Marketing International, владеющим терминалом Sabine Pass в Луизиане, договор о поставке 140 тыс. кубометров СПГ подписан в июне. В ближайшем времени в Литву должно прибыть еще одно судно из США.

В июле Lietuvos duju tiekimas заключило еще один договор на поставку СПГ с фирмой Gas Natural Fenosa, груз от которой должен прибыть в Клайпеду в середине сентября. СПГ в Литву поставляют также норвежская Statoil и американская Koch Supply & Trading – последняя газ доставит из Норвегии и Нигерии.

Фото: DELFI

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