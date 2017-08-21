Леонид Судаленко: Шуневич приехал в поле и начал фантазировать 4 21.08.2017, 16:13

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Игорь Шуневич

Глава МВД заигрался с новыми инициативами.

Правозащитный центр «Вясна» организовал в Речице встречу с жителями города, куда пригласил Леонида Судаленко. Помимо своего выступления на тему прав человека, правовой инспектор РЭП отвечал на вопросы собравшихся. Среди них был вопрос о том, как юрист и правозащитник относится к инициативе министра внутренних дел создать в аргопредприятии в Гомельской области специальные условия для тех, кто освободился из тюрьмы или колонии, пишет сайт praca-by.

Леонид Судаленко отметил, что заявление непродуманное и больше напоминает пиар-акцию:

– По Конституции, работать – право, а не обязанность, в том числе и для бывшего заключенного. Как только заканчивается срок заключения, никто не вправе указывать человеку, что ему дальше делать. Если в этом «спецколхозе» будут такие условия, что в очередь на работу выстроятся даже не осужденные граждане, я это только приветствую: достойный труд, социальная адаптация. А если у человека долги после освобождения? Какой уровень зарабтной платы может предложить государство? Принудительно работать – это только с цепью к ноге. Это что, крепостное право? Он что, не свободен, этот человек? Гражданин, освобождаемый из мест лишения свободы, отбыл наказание. Почему он не равен тем, кто не отбывал? Он что, теряет право выбирать место работы? Будет то же самое, что и с Третьим декретом. Свободный человек возьмет и уедет, если он не крепостной. Не совсем продуманная инициатива, больше похожая на пиар. Лукашенко сказал, что милиция должна быть в поле – и Шуневич приехал в поле и начал фантазировать.