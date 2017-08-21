Ахиллесова пята российских финансов 21.08.2017, 16:27

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Фото: Reuters

Падение курса российского рубля к евро приведет к удорожанию импорта и раздует инфляцию.

Ужесточение антироссийских санкций США негативно сказалось на российских облигациях федерального займа, однако гораздо более серьезная угроза может исходить со стороны региона, намного более близкого к России, пишет Ксения Галушко (Ksenia Galouchko) для bloomberg.com (перевод — inosmi.ru).

Хотя ужесточение санкций США, о котором было объявлено в июне, затормозило рост рублевых облигаций, смягчение денежно-кредитной политики Центробанка России по-прежнему заставляет инвесторов приобретать эти ценные бумаги, которые с начала года принесли им более 10% в долларовом выражении.

Между тем Goldman Sachs Group предупреждает о новых рисках: падение курса рубля к евро в этом году на 8% приведет к удорожанию импорта и раздует инфляцию, что заставит Центробанк России замедлить темпы снижения ставки и вызовет распродажу облигаций федерального займа.

«Дальнейшее повышение стоимости российских гособлигаций с фиксированным доходом, вероятно, будет более затруднительным», — написал экономист Goldman Клеменс Граф (Clemens Grafe). По его мнению, оценка экономического роста «выше консенсуса» делает эти ценные бумаги «наиболее привлекательным российским активом».

Евро укреплял свои позиции в этом году на фоне восстановления экономики еврозоны, снижения политических рисков и ожиданий сокращения программы количественного смягчения Европейского центробанка. В августе чиновники Европейского центробанка забили тревогу в связи с чрезмерным укреплением евро, поскольку повышение его курса до максимального уровня с момента начала количественного смягчения в 2015 году мешает попыткам оживить инфляцию.

На долю еврозоны, куда входят 19 государств, приходится более трети российского импорта. Поставки из Евросоюза в Россию выросли в первом полугодии на 24% по сравнению с предыдущим годом, о чем свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы.

Предупреждения Goldman касательно российских ОФЗ противоречит точке зрения Morgan Stanley, который ранее в августе назвал российские гособлигации «самыми продуктивными» среди облигаций развивающихся стран. В августе российские гособлигации продемонстрировали самые лучшие результаты среди развивающихся рынков, о чем свидетельствуют данные, собранные Bloomberg.

Граф повысил свой прогноз по инфляции на конец года с 3% до 3,9%, ожидая, что ослабление рубля к евро добавит до 60 базисных пунктов к инфляции в декабре, а рост цен на продовольствие — еще 30 базисных пунктов. Банк также вдвое сократил свой прогноз по снижению ставки в России — до 75 базисных пунктов к концу года. Между тем, по мнению Goldman, более осторожная позиция Центробанка России сделает рубль более привлекательным.

По словам Графа, хотя холодное начало лета в России спровоцировало «шок с продуктовыми поставками», обменный курс представляет собой «более серьезную проблему для инфляции».