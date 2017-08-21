Белорусский «жнiвень» - уникальный месяц для Европы и мира 3 21.08.2017, 16:34

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Ни в одном европейском языке август не называется так, как в белорусском.

Об этом свидетельствует лингвистическая карта, составленная чешским исследователем Якубом Марианом, пишет thinktanks.by.

В его комментарии говорится, что английское название «Август» происходит от латинского Augustus , названного в честь Августа, первого римского императора и внучатого племянника и приемного сына Юлия Цезаря. Сам Август родился Гаем Октавием и принял усыновление отца (Гай Юлий Цезарь). Когда он стал первым римским императором, римский сенат дал ему титул «Август», буквально «Величественный», который он принял в качестве имени, чтобы избежать путаницы с Юлием Цезарем.

Как пишет исследователь, в других европейских языках этимологии следующие: польский sierpień , украинский sérpen» , чешский srpen и Силезского śyrpjyń являются производными от славянского слова для серпа, обращаясь к уборке урожая.

А вот белорусский "žnívjen" происходит от žnívo , что означает"урожай“(существительное), пишет Якуб Мариан. Хотя для белорусов такой перевод несколько странен.

Хорватский kolovoz является производным от коло ( «колесо») + voziti ( «водить машину, чтобы транспортировать»), ссылаясь на зерно транспортируется. Кашубский зелник происходит от протославянского корня, относящегося к зеленым растениям. Литовский rugpjūtis означает «урожай ржи».

Финский elokuu означает «месяц урожая». Võro põimukuu - «ткацкий месяц» (со ссылкой на плетение сена). Северный саамский боргеманну означает «месяц линьки». Ненецкий Ирий pilju» означает„овод месяц“.

Ирландский Lunasa и гэльский Lùnasdal названы в честь Луги, важный бог в ирландской мифологии.

Названия на красном фоне на карте происходят от латинского имени месяца.