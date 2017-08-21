Минский педиатр добивается уголовного дела против штурмовавшего его квартиру ОМОНа 13 21.08.2017, 16:45

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Дмитрий Середа

За год никто так и не понес ответственности за брутальное задержание Дмитрия Середы.

Очередную жалобу в прокуратуру на постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела направил с помощью правозащитников "Весны" минский врач-педиатр Дмитрий Середа. Более года тянется разбирательство по его незаконному избиению при жестком задержания, которое произошло в его квартире утром 4 августа 2016 года.

В жалобе Дмитрий Середа повторно настаивает на возбуждении уголовного дела и проведении опознания им известных следствию лиц, проводивших задержание.

"Следователю А. Супиченко нужно более подробно проверить объяснения неназванных в постановлении сотрудников ОМОНа, которые, очевидно опасаясь уголовной ответственности, скрыли от него факт применения в отношении меня физической силы, а фактически - избиения в моей квартире и по дороге в РУВД.

Заключение судебно-медицинской экспертизы, которой установлено нанесение мне телесных повреждений, опровергает позицию сотрудников органов внутренних дел относительно механизма причинения мне таких повреждений. Если это непонятно следователю, то он имеет право назначить дополнительную экспертизу и поставить на ее разрешение вопросы относительно возможности причинения мне телесных повреждений при обстоятельствах, указанных сотрудниками ОВД", - подчеркивает Дмитрий Середа.

Для того, чтобы это принесло максимальную пользу в целях установления обстоятельств содеянного, заявитель утверждает, что следует возбудить уголовное дело и в рамках его расследования произвести следственные действия - следственный эксперимент и проверку показаний на месте, во время которых установить и зафиксировать позицию сотрудников органов внутренних дел и его относительно подробностей задержания.

Дмитрий Середа отмечает, что следователь не дал полноценную оценку и тому факту, что его долгое время после задержания держали в дежурной части РУВД, в то время как есть законное указание на то, что местом содержания подозреваемого должен был стать изолятор временного содержания, где его при поступлении осмотрел бы медик и оказали ему медицинскую помощь, где он имел бы возможность в более-менее приемлемых условиях спать, получать пищу, отправлять естественные надобности. Вместо этого, следователь собрал пространные объяснения сотрудников милиции, которые в нарушение закона держали Середу в РУВД, медика, который отказал ему в медицинской помощи, и пришел к выводу о том, что он был, практически, рад оказаться в РУВД и охотно принимал связанные с этим мучениям.

"Следователь сослался на нормы закона, позволяющие причинять телесные повреждения лицам, совершившим преступление, при их задержании. Я не совершал преступления, поэтому такого рода ссылки оскорбляют меня, с одной стороны, а с другой - закладывают изначально неправильный вектор в проведении проверки и оценке полученных доказательств", - пишет врач-педиатр в своей жалобе.

Он считает, что вывод об отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела сделан, с одной стороны - преждевременно, без выявления ряда обстоятельств, с другой стороны - незаконно, поскольку в основу выводов о правомерном характере действий сотрудников ОВД положенные их собственные объяснения, которые опровергаются объективными доказательствами. Более того, следователем не установлен и не оценен материальный ущерб, который был причинен имуществу Дмитрия Середы: выбиты стекла в балконных дверях, повреждение замка на входной двери и др.

"В результате, по прошествии года с момента моего избиения в собственной квартире и в автомобиле милиции ни одно должностное лицо не понесло ответственности за безграничную вызывающую жестокость, желание воспользоваться моим уязвимым состоянием, а Следственный комитет придумывает все новые способы увести проверку в сторону от принятия единственно верного решения в данной ситуации - возбуждения уголовного дела, его расследования и наказания виновных лиц", - говорит Дмитрий Середа.

И просит прокуратуру постановление следователя А. Супиченко отменить и возбудить уголовное дело.

Напомним, утром 4 августа в квартиру Дмитрия Середы, выбив входную дверь и стекло балконной двери в кухне, вломились неизвестные в масках, уложили его лицом в пол, заломали руки за спину, одели наручники и, продолжив избивать в спецавтотранспорте, доставили в РУВД Заводского района Минска. Задержанный был допрошен в качестве подозреваемого в хулиганстве по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса и отпущен лишь на следующий день, так как у следователя «отпали основания для дальнейшего содержания его под стражей».

Дважды на свои жалобы заявитель получал отказы в возбуждении уголовного дела за превышение должностных полномочий лицами, проводивших задержание. В начале января 2017 года прокуратура все же возбудила уголовное дело, однако никаких изменений это не принесло - никто из сотрудников ОМОНа так и не был привлечён к ответственности.