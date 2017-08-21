Солнечное затмение сегодня: как наблюдать небесное явление из Беларуси 1 21.08.2017, 16:51

3,173

Способы проследить за впечатляющим астрономическим явлением через интернет.

Вечером 21 августа около 500 тысяч жителей Северной Америки смогут увидеть полное солнечное затмение. Из Беларуси астрономическое явление непосредственно наблюдать не получится. Tut.by собрал способы проследить за впечатляющим астрономическим явлением через интернет.

Расписание затмения 21 августа (время минское):

Начало частичного затмения — 18.46

Начало полного затмения — 19.48

Максимум — 21.26

Окончание полного затмения — 23.01

Окончание частичного затмения — 00.04

Сайт НАСА

Американское космическое агентство проведет одну из самых интересных трансляций из 12 наземных точек. Для нее задействуют космические аппараты, самолеты и 57 специальных воздушных шаров, чтобы показать астрономическое явление со всех ракурсов.

Начало: 19.00 по минскому времени.

Ссылки: Facebook, Ustream, YouTube

Проект Slooh

Сообщество любителей астрономических наблюдений проведет онлайн-трансляцию из городка Станли в штате Айдахо.

Начало: в 18.30 по минскому времени.

CNN

Американский телеканал CNN планирует провести прямую трансляцию в формате 360-градусного видео. Зрителям обещают прямые включения с «лучших смотровых площадок» в семи разных точках США. Смотреть можно и через интернет.

Начало: 20.00 по минскому времени.

Twitter

Experience the total solar eclipse live on Twitter on Aug. 21 from 12pm - 4pm ET. https://t.co/dL1kZCodD3 #Eclipse2017 #ChasingEclipse2017 — The Weather Channel (@weatherchannel) 20 августа 2017 г.

Популярная соцсеть будет вести прямую трансляцию совместно с американским телеканалом The Weather Channel. В эфир будут выходить ведущие прогнозов погоды, размещенные по ходу движения тени. В трансляции обещают применить технологии дополненной и смешанной реальности.

Начало трансляции: 19.00 по минскому времени.

Напомним, полное солнечное затмение происходит в момент, когда Луна оказывается между Землей и Солнцем. Солнце примерно в 400 раз больше Луны в диаметре, а Луна примерно в 400 раз ближе к Земле. Поэтому для землян в момент затмения два небесных тела выглядят примерно равными по размеру.

Затмение этого года называют американским, так как лучше всего его будет видно из США. В 12 штатах можно будет наблюдать полное затмение, в остальных тень Луны частично закроет солнечный диск. Также частичное затмение смогут увидеть жители Канады, Мексики и дальневосточных городов России.

Тень Луны пройдет по Земле со скоростью выше звуковой, суммарная продолжительность затмения составит около 100 минут. Для большинства точек наблюдения затмение продлится около двух минут. Ширина тени на Земле составит 115 километров.