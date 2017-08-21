Ошибка товарища Путина 3 Дмитрий Травин

21.08.2017, 16:59

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Владимир Путин

Кремлевский государь вновь попал впросак.

Когда я увидел первую информацию о том, что наговорил Путин про создание единого русского национального государства в результате крещения, то сначала даже не поверил. Решил, журналисты напутали. Но официальная информация на президентском сайте гласит, что президент и впрямь полагает, будто в Х веке оно сформировалось на базе общего рынка, общей веры, общего языка и власти князя.

Понятно, история, по Мединскому, это идеология. Но хоть со школьной программой она должна согласовываться. В школе объясняют на уроках истории, что не было единства на Руси, и потому монголы нас победили. А на литературе изучают "Слово о полку Игореве", наполненное стенаниями о том, что князь на князя идет.

Более того, тезис о единстве языка противоречит тому, что по сей день наследники Киевской Руси говорят на разных языках - русском, украинском, белорусском. Они родственны, конечно, но явно не благодаря принятию православной веры. Странный тезис Путина, скорее, доказывает объективную обусловленность существования независимых Украины и Беларуси, раз там есть свои языки.

С рынком сложнее. Этого Путин и впрямь мог не понимать. Единый рынок складывается только тогда, когда есть система коммуникаций для доставки товара по всей стране. Фактически о нем можно говорить лишь с момента строительства железных дорог в XIX веке. До этого существовали локальные рынки основных товаров, а то, что на них не производилось, часто импортировалось (то есть приобреталось не на национальном рынке) с большими издержками по рекам, каналам и морям.

О единой власти государя на Руси можно говорить лишь с воцарения первых Романовых в XVII веке. Даже в Смуту ее еще не имелось. Причем становление национального государства (а не просто единого) обычно относят к XIX веку.

Разве что с верой Путин не напутал. Вопрос лишь в том, для чего ее принимали. Я полагаю, она укрепляла позиции князя, как стационарного бандита, а не единого государя.

Дмитрий Травин, «Фейсбук»