закрыть
21 августа 2017, Monday, 19:06
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Михал Дворчик: Россия может не вывести все войска из Беларуси после «Запада-2017»

  • 21.08.2017, 17:10
  • 1,378
Михал Дворчик
Фото: PAP/Rafał Guz

Польские службы внимательно следят за российско-белорусскими военными учениями.

«Существует много сомнений и опасений относительно военных учений «Запад-2017». Может оказаться, что не все силы и средства будут выведены Россией из Беларуси после завершения учений», - сказал «Радио Польша» в понедельник, 21 августа, вице-министр национальной обороны Польши Михал Дворчик.

По словам, вице-главы Министерства национальной обороны, учения «Запад-2017» является мероприятием, за которым внимательно следят как польские службы, так и службы западных стран.

«Есть много сомнений и опасений из-за действий Российской Федерации, которые мы наблюдали ранее, может оказаться, что не все силы и средства будут выведены после учений», - сказал Михал Дворчик.

«У нас нет стопроцентной уверенности на счет сил, которые будут использованы в учениях, поскольку на данный момент есть много предпосылок для того, чтобы считать, что это не будут такие силы, какие декларируют россияне и белорусы, а большие», - добавил вице-министр.

Напомним, что российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».


Мнение

Очень ждем нормального человека
Очень ждем нормального человека Андрей Курейчик
Лукашенко - спамер
Лукашенко - спамер Ирина Халип
Цена свободы
Цена свободы Максим Винярский
Зарплаты будут давать рапсом?
Зарплаты будут давать рапсом? Владимир Халип


Интервью

Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси