Михал Дворчик: Россия может не вывести все войска из Беларуси после «Запада-2017» 21.08.2017, 17:10

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Михал Дворчик

Фото: PAP/Rafał Guz

Польские службы внимательно следят за российско-белорусскими военными учениями.

«Существует много сомнений и опасений относительно военных учений «Запад-2017». Может оказаться, что не все силы и средства будут выведены Россией из Беларуси после завершения учений», - сказал «Радио Польша» в понедельник, 21 августа, вице-министр национальной обороны Польши Михал Дворчик.

По словам, вице-главы Министерства национальной обороны, учения «Запад-2017» является мероприятием, за которым внимательно следят как польские службы, так и службы западных стран.

«Есть много сомнений и опасений из-за действий Российской Федерации, которые мы наблюдали ранее, может оказаться, что не все силы и средства будут выведены после учений», - сказал Михал Дворчик.

«У нас нет стопроцентной уверенности на счет сил, которые будут использованы в учениях, поскольку на данный момент есть много предпосылок для того, чтобы считать, что это не будут такие силы, какие декларируют россияне и белорусы, а большие», - добавил вице-министр.

Напомним, что российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».