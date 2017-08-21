ГАИшник остановил проспект Независимости, чтобы спасти собаку 14 21.08.2017, 17:19

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Минчанин рассказал о широком жестей инспектора ГАИ.

«Не знаю, кто и за что ругает наших гаишников, но после моего, хоть и печального знакомства с инспектором, я благодарен этим людям», — сказал минчанин Дмитрий корреспонденту tut.by и рассказал, как гаишник спасал его собаку на проспекте Независимости в Минске.

— В прошлую пятницу мы с Вероникой (женой. — Прим.) прогуливались по парку Челюскинцев. С собой взяли нашего Жорку — карликового пинчера. Это совершенно безобидная порода, поэтому мы спокойно спускали его с поводка, без страха, что он на кого-то может наброситься и покусать, — рассказал Дмитрий.

Супруги проходили возле входа в парк, когда Жорка заметил на противоположной стороне проспекта Независимости Настю — дочь Дмитрия и Вероники. Собака бросилась к девочке через дорогу, прямо под колеса движущихся автомобилей.

— Мы сразу даже не заметили, что он убежал от нас. Но Жорик бы все равно нашелся — у него на ошейнике висел номер моего мобильного телефона. И тут раздался звонок на мобильный телефон. «Коричневая маленькая собака ваша? Она попала под машину на проспекте, быстрее приходите», — сообщил мне мужской голос.

Дмитрий и Вероника побежали к дороге. Они увидели, что инспектор ГАИ, который дежурил в это время на дороге, перекрыл движение транспорта на главном проспекте столицы для того, чтобы достать из-под колес авто животное.

— Какая-то девушка придерживала Жорика под голову, а инспектор ГАИ сказал, чтобы мы быстрее ехали в ветеринарную клинику на улице Сурганова, мол, он туда уже дозвонился и нас ждут. Рядом стояло такси, которое остановил гаишник, даже двери уже были распахнуты для нас. Через несколько минут мы приехали в ветеринарку, таксист (я запомнил, что его звали Рома) даже денег с нас не взял.

Несмотря на то, что собаку быстро доставили к ветеринарам, история не закончилась хэппиэндом: полученные травмы оказались настолько тяжелыми, что, несмотря на усилия специалистов, Жорик погиб.

— Так уж получилось… Но все равно, я очень благодарен тому гаишнику за его небезразличие и отзывчивость. Я узнал, что это инспектор ГАИ Минска Сергей Данилович. Даже спустя несколько часов после аварии он мне звонил и спрашивал, как себя чувствует Жорик. К сожалению, порадовать его было нечем…

После произошедшего случая Дмитрий убежден: «Гаишники — нормальные ребята, человечные, несмотря на то, что иногда водители про них плохо отзываются».

— Сам я машину не вожу, но мои знакомые, которые имеют водительские права, ничего против инспекторов не говорили. Да, некоторые из них нарушают правила и им приходится оплачивать штрафы. Но так ведь это справедливо и законно, поэтому жаловаться не на кого.