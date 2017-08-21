Видеофакт: Тимофей Калачев повторил трюк Франческо Тотти

Видеофакт: Тимофей Калачев повторил трюк Франческо Тотти2
- 21.08.2017, 17:33
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Белорусский полузащитник «Ростова» показал незаурядную технику владения мячом.
«Ростов» в официальном Твиттере опубликовал видео, в котором 36-летний белорусский полузащитник команды Тимофей Калачев передает мяч на лодку точным навесом с правой ноги, передает «Прессбол».
Ранее подобный трюк на яхте исполнил экс-форвард "Ромы" Франческо Тотти.
Знакомьтесь - Тимофей Калачев и его волшебная правая 💪🏼#мыростов pic.twitter.com/kXlmrxO2Qn— Football Club Rostov (@rostovfc) 21 августа 2017 г.