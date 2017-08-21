Видеофакт: Тимофей Калачев повторил трюк Франческо Тотти 2 21.08.2017, 17:33

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Тимофей Калачев

Белорусский полузащитник «Ростова» показал незаурядную технику владения мячом.

«Ростов» в официальном Твиттере опубликовал видео, в котором 36-летний белорусский полузащитник команды Тимофей Калачев передает мяч на лодку точным навесом с правой ноги, передает «Прессбол».

Ранее подобный трюк на яхте исполнил экс-форвард "Ромы" Франческо Тотти.