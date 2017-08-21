Историк: Архивы КГБ Беларуси скрывают много преступлений 8 21.08.2017, 17:29

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Дмитрий Дрозд

Архивы спецслужб до сих пор остаются под завесой тайны.

На сегодня мы не знаем не только имен всех репрессированных во времена большевистских репрессий, но даже до конца не представляем их масштабы. А без этого не понять, как государство с красивыми и правильными идеалами социализма скатилось в репрессии. Такое мнение в прямом эфире «Еврорадио» высказывает историк Дмитрий Дрозд:

- Мы не понимаем даже всего масштаба репрессий. Потому что говорили о 100 тысячах, 200 тысячах, а сейчас мы в Беларуси говорим о 600 тысячах жертв большевистских репрессий. Но ведь это не все жертвы. Репрессии всегда затрагивали всю семью. Не было так, что расстреляли одного человека, а остальных это не коснулось: вся семья становилась "врагом народа", для всей семьи практически было закрыто будущее: дети не могли учиться, не могли работать нормально. Ко всему прочему, мы просто не понимаем, как государство в одно мгновение скатилось в это. Два-три приказа — и все: сотни тысяч жертв.

Узнать всю правду о большевистском терроре невозможно без материалов, хранящихся в архиве КГБ, говорит собеседник Еврорадио. Но изучать эти материалы спецслужба Беларуси не разрешает. Нарушая белорусские же законы, утверждает Дрозд.

- В отличие от Литвы, Польши и Украины, в Беларуси эти архивы так и не открыли. А без свободного доступа к архивам КГБ изучать тему большевистских репрессий в Беларуси мы не можем. Нет, в Нацархива, в некоторых областных архивах есть определенные материалы по раскулаченным, даже некоторые их дела были туда переданы, но для серьезного изучения темы в этих архивах материалов нет. А попасть в архив КГБ практически невозможно сейчас: мы можем брать только материалы родственника, и то в случае, если докажем, что это родственник. Я обращался в КГБ с просьбой разъяснить условия свободной работы в архиве КГБ меня как историка. Они отказали, ссылаясь на тайну личной жизни. Но тайна эта распространяется только на 75 лет после смерти человека. В этом году 80-я годовщина "большого террора". Соответственно, все события 1937—1938 годов не попадают ни под какие ограничения. Нет никаких законных оснований запретить нам изучение дел, которым более 75 лет и которые хранятся в архивах КГБ. С них всех гриф секретности давно снят, и они должны быть переданы для изучения.

По словам историка, именно эти проблемы научного изучения темы большевистского террора в Беларуси станут основной темой Форума "Большевистский террор. Право на установление истины". Форум пройдет в Минске 22 августа в помещении Пресс-клуба.