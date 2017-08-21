Саакашвили: Мне предложили гражданство несколько стран 1 21.08.2017, 17:49

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Михаил Саакашвили

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Политик отметил, что все же намерен вернуться в Украину.

Бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что имеет предложения о гражданстве от нескольких европейских стран. Об этом он сказал в видеообращении, которое опубликовано на странице политика в Facebook, пишет liga.net.

При этом Саакашвили отметил, что все же намерен вернуться в Украину.

"Как вы знаете, я решил возвращаться на 10 сентября в Украину. Многие мне не советуют этого делать. У меня есть предложения о гражданстве от нескольких европейских стран. Без дела и доходов, наверное, я здесь не останусь", - сказал политик.

Ранее Саакашвили заявил, что планирует вернуться в Украину 10 сентября.

Давид Сакварелидзе заявил, что члены партии Движение новых сил планируют встретить Саакашвили на границе и обеспечить ему въезд в Украину.

При этом в Госпогранслужбе сообщили, что паспорт гражданина Украины, который внесен в реестр недействительных, на границе должен быть изъят, а его владельцу отказано в пропуске через государственную границу.