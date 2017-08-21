Профсоюзы десятков стран вступились за РЭП 21.08.2017, 17:58

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Почтовые ящики администрации Лукашенко, МИДа и прокуратуры сегодня подвергаются наплыву писем со всего мира.

К кампании LabourStart в поддержку независимых профсоюзов Беларуси, которую начал Глобальный профсоюз IndustryALL, присоединились члены и лидеры профсоюзов нескольких десятков стран, сообщает praca-by.info.

Почтовые ящики администрации Лукашенко, МИДа и прокуратуры сегодня подвергаются наплыву писем со всего мира: Глобальный союз IndustriALL и Международная конфедерация профсоюзов начинают кампанию LabourStart в поддержку независимых профсоюзов Беларуси. Лидеры глобальных профсоюзов написали письмо правителю Беларуси с требованием прекратить репрессии и призвали рабочие объединения всего мира выразить солидарность с Геннадием Федыничем и Игорем Комликом. В письме IndustriALL и МКП назвали атаку белорусских властей на профсоюзных лидеров и их профсоюзы «вмешательством во внутренние дела профсоюзов, что является серьезным нарушением Конвенции МОТ № 87 о свободе объединения».

В настоящий момент количество присоединившихся профсоюзов со всего мира - около шестидесяти.

Профсоюзные лидеры подписывают петицию следующего содержания:

- Я присоединяюсь к Глобальному союзу IndustriALL и Международной конфедерации профсоюзов, и выражаю глубокую озабоченность и негодование по поводу недавних гонений на профсоюзы и их лидеров в Беларуси.

Мы требуем незамедлительного освобождения Игоря Комлика, а также прекращения уголовного преследования в отношении него и Геннадия Федынича и устранения всех необоснованных обвинений против них. Мы также требуем прекратить вмешательство белорусских властей во внутренние дела профсоюзов в соответствии с обязательствами страны по Конвенции МОТ № 87.

Подписанное требование отправляется по нескольким адресам: в администрацию Лукашенко, в представительство Беларуси в Женеве, в Министерство иностранных дел и в Прокуратуру Беларуси.