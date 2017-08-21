Цены на нефть перешли к снижению 21.08.2017, 18:01

Фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 2,33% процента до $51,63 за баррель.

Цены на нефть перешли к снижению на вечерних торгах понедельника на фоне фиксации прибыли, ставшей следствием мощного пятничного ралли, передает Reuters.

К 17.56 по минскому времени фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 2,33 процента до $51,63 за баррель.

Основным фактором давления на котировки стало наращивание добычи нефти в США. Управление энергетической информации (EIA) прогнозирует рост до 9,4 миллиона баррелей в сутки в 2017 году и 9,9 миллиона баррелей в сутки в 2018 году.