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Цены на нефть перешли к снижению

  • 21.08.2017, 18:01

Фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 2,33% процента до $51,63 за баррель.

Цены на нефть перешли к снижению на вечерних торгах понедельника на фоне фиксации прибыли, ставшей следствием мощного пятничного ралли, передает Reuters.

К 17.56 по минскому времени фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 2,33 процента до $51,63 за баррель.

Основным фактором давления на котировки стало наращивание добычи нефти в США. Управление энергетической информации (EIA) прогнозирует рост до 9,4 миллиона баррелей в сутки в 2017 году и 9,9 миллиона баррелей в сутки в 2018 году.


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