Яременко: Когда РФ встает с колен, видна огромная разница в росте с США 1 21.08.2017, 18:11

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Богдан Яременко

Запугать американцев ядерным оружием России не удалось, а других козырей у нее нет.

Приостановив выдачу виз по всей России, США продемонстрировали, что любые санкции со стороны РФ будут создавать неудобства самим россиянам. Такое мнение в комментарии изданию «Гордон» выразил украинский дипломат, бывший генеральный консул Украины в Стамбуле, глава благотворительного фонда «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко.

«Как я и прогнозировал, США сделали так, что от решения выслать американских дипломатов из РФ пострадали сами россияне. Это было очевидно. Москва пыталась нанести Вашингтону некий удар, но в итоге американцы продемонстрировали, что тоже мастера этой игры. И обыграть их россияне пока что не могут. К тому же за Штатами сейчас и сила, и правда. То есть это ответный удар по российской щеке. Американцы не из тех, кто будет подставлять вторую щеку. США ответили очень красиво. Они продемонстрировали: что бы руководство РФ ни делало – оно наносит удар по своим же гражданам, а не по США», – отметил Яременко.

По его словам, России не удалось запугать США своим ядерным оружием.

«Это содержательный и убедительный сигнал Кремлю. У россиян нет оснований как-то реагировать на приостановку выдачи американских виз. Конечно, можно сократить выдачу виз гражданам США, въезжающим в Россию. Но опять же Москва накажет только себя, ведь РФ заинтересована в приеме американских инвесторов или сотрудников больших корпораций. Любая попытка России говорить с США с позиции силы демонстрирует, что это диалог неравных стран. Когда РФ встает с колен, видна огромная разница в росте с США. Запугать американцев ядерным оружием не получается, а никаких других козырей у России нет», – подчеркнул Яременко.

В декабре 2016 года в рамках санкционного пакета против РФ власти США изъяли две загородные резиденции российских дипломатов в Нью-Йорке и Мэриленде. Кроме того, Государственный департамент США объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов.

28 июля 2017 года в ответ на санкционную политику США российская сторона решила приостановить с 1 августа использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору. Кроме того, США было предложено сократить количество американских дипломатов на территории РФ: страну должны покинуть 755 сотрудников дипмиссии.

США приостановили выдачу виз по всей России. Процедура возобновится в Москве с 1 сентября.