Белорусов пересчитают с помощью планшетов 4 21.08.2017, 18:25

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Фото: Дмитрий Брушко / TUT.BY

Белстат также собирается задавать белорусам вопросы о количестве скота и кустарников.

О том, каких новшеств ждать от переписи населения и кто пройдет ее раньше других, рассказали kp.by специалисты Национального статистического комитета.

- Благодаря переписи мы сможем получить информацию, которая поможет в проведении исследований, разработке направлений развития страны, прогнозировании численности населения и использования трудовых ресурсов, - отметила в своей речи председатель Национального статистического комитета Инна Медведева.

Не обойдется без новшеств. Одним из них станет полный отказ от бумажных носителей. Работники будут использовать планшеты - в этом им помогут спонсорские предприятия и международные организации.

- В планшеты будет загружена информация из регистров населения и фонда социальной защиты, - рассказала Инна Медведева. - Это уменьшит время заполнения переписного листа и в целом время проведения переписи. Можно будет заполнить лист самостоятельно, воспользовавшись системой ЕРИП, однако это новшество пока разрабатывается.

До 2019 года Беларусь не проводила сельскохозяйственной переписи, так как это очень дорого, а сейчас появилась возможность совместить сразу две переписи.

- Будут вопросы о площади сельскохозяйственных угодий, о количестве скота и кустарников, - сказала Инна Медведева и заметила, что бояться последующего прихода налоговой белорусам не нужно: перепись используют только для статистики.

Среди жителей города Молодечно с 2 по 13 октября 2017 года пройдет пробная перепись населения. Будут взяты несколько деревень и отдельный микрорайон. По сообщению Инны Медведевой, пробная перепись поможет определиться с вопросами: насколько корректны и понятны они для населения.