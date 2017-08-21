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Полиция Каталонии застрелила мужчину с поясом смертника

  • 21.08.2017, 18:40

Спецоперация в Субиратсе проводилась в рамках мероприятий по задержанию исполнителя теракта в Барселоне.

Полиция Каталонии в ходе спецоперации в населенном пункте Субиратс в провинции Барселона застрелила мужчину, на теле которого было закреплено устройство, "по виду напоминающее пояс смертника". Об этом правоохранительные органы сообщили в понедельник, 21 августа, в Twitter, передает “Немецкая волна”.

Спецоперация проводилась в рамках мероприятий по задержанию 22-летнего марокканца Юнуса Абуюакуба - выходца из Риполя. Следствие предполагает, что Абуюакуб мог находиться за рулем фургона, врезавшегося в толпу людей в центре Барселоны 17 августа.

Правоохранительные органы пока не уточняют, какое отношение мужчина в Субиратсе имел к нападению в Барселоне.

В результате теракта на пешеходной улице Рамбла и попытки террористической атаки в Камбрильсе погибли 14 человек, еще около 100 были ранены.


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