Аренда жилья в Минске уже дешевле, чем в 2005-м 8 21.08.2017, 19:22

6,290

Стоимость долгосрочной аренды квартир в Минске опустилась до уровня 12 летней давности.

Такими низкими цены в последний раз были только летом 2005 года, пишет myfin.by.

– С наступлением стабильного для рынка недвижимости 2017-го арендодатели надеялись на то, ставки аренды перестанут снижаться, – говорит Юлия Иванова, заместитель начальника отдела аренды жилья агентства недвижимости «Твоя Столица».

Однако их ожидания не оправдались: за первое полугодие стоимость аренды квартир в Минске просела еще на 7%: теперь 180 долларов в месяц владельцы квартир просят за однокомнатную, 220 долларов – за двухкомнатную и 250 – за трехкомнатную квартиру.

По словам эксперта, в последний раз подобный уровень цен отмечался в 2005-м.

– Сейчас минимальные стоимости квартир находятся на уровне 150 долларов в месяц – для однокомнатных, 190 – для двухкомнатных и 210 – для трехкомнатных. Но надо понимать, что за эти суммы можно рассчитывать, в лучшем случае, лишь на пустую квартиру, требующую проведения срочного косметического ремонта, – отмечает Иванова.

Наибольшей популярностью пользуются однокомнатные квартиры – на их долю приходится более половины всех запросов от арендаторов. Двух- и трехкомнатные востребованы значительно меньше – их доля в спросе 30% и 20% соответственно.