Статут ВКЛ 1588 года представят на выставке в Минске 3 21.08.2017, 20:26

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Выставка откроется 1 сентября.

Статут Великого княжества Литовского 1588 года будет экспонироваться на выставке «Нация книг. Статут 1588 и старопечатные книги», посвященной 500-летию белорусского книгопечатания и пятилетию возвращения одного из экземпляров знаменитого Статута ВКЛ, в Государственном музее истории белорусской литературы, передает БелТА.

У гостей выставки, которая откроется 1 сентября, появится возможность увидеть высший законодательный акт Великого княжества Литовского, Русского и Жемойтского, предшественника европейских Конституций - Статут ВКЛ 1588 года. Книга была издана на старобелорусском языке в типографии Мамоничей в Вильно. Тысячи уставов, которыми пользовались предки белорусов, были утрачены, но в 2012 году благодаря пожертвованиям один из экземпляров был выкуплен. Возвращение на родину известного издания стало продолжением многовековой традиции меценатства на Беларуси.

Открытием для гостей станут редкие издания Могилевской консисторской типографии XVIII века из фондов Национальной библиотеки Беларуси, которые будут выставлены впервые, а также уменьшенная копия печатного станка, существовавшего во времена Скорины, сделанная учеником минской гимназии Марком Коденевым.

Деятельность Франциска Скорины оказала огромное влияние на развитие книгопечатания и письменности в Беларуси, во всем Великом княжестве Литовском, других восточнославянских странах, поэтому экспозиция «Нация книг. Статут 1588 и старопечатные книги» дает возможность заглянуть в мир старинных и редких изданий из типографий Полоцка, Несвижа, Гродно, Могилева, Вильнюса.