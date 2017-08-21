«Родители, покупающие лотереи, не научат детей разумно обращаться с деньгами» 8 21.08.2017, 20:39

5,937

Дмитрий Черноморец

Белорусский бизнесмен рассказал о финансовых правилах жизни.

Myfin.by решил узнать у белорусских бизнесменов их финансовые правила жизни. Есть ли особые денежные привычки? Как и на чем они экономят? Во что инвестируют?

Сегодня своими финансовыми принципами с редакций поделился Дмитрий Черноморец, директор по развитию компании Apply Logistic Group.

– Мой любимый персонаж – Скрудж Макдак. Я – редкостный скупердяй и не потрачу ни одной копейки, если могу ее не потратить.

Это не значит, что я покупаю дешевые или компромиссные вещи, мне в принципе выражение «оптимальное соотношение цены и качества» кажется лишенным здравого смысла.

Напротив, стараюсь выбирать бескомпромиссные продукты, вопрос лишь цены, которую я готов за них заплатить.

Кстати, давно заметил, что покупка товаров премиум-класса обходится дешевле, чем товаров эконом-класса. Например, майка за Paul & Shark переживает 20-30 стирок и с ней практически ничего не произойдет, при этом майка S.Oliver уже после третей стирки, мягко говоря, приходит в негодность.

Если моя жена хочет купить платье, от которого она получит удовольствие, – оно у нее будет. Но, если речь пойдет о покупке неудобных босоножек, которые ей нравятся только потому, что недорого стоят, мой ответ – сразу нет. Зачем тратить деньги на то, что не способно приносить радость и, скорее всего, будет приносить дискомфорт

Аналогично и в бизнесе. Например, был у нас в компании случай, когда маркетолог предложил заказать сувениры для клиентов. По тем временам эта инициатива стоила где-то 4 500 евро.

После того как я выслушал предложение, покрутил образцы в руках, то задал вопрос – как это поможет нам больше зарабатывать? Сейчас уже не помню, что конкретно ответил маркетолог, помню лишь то, что говорил он долго, а в итоге мы пришли к выводу, что это никак не приведет к росту прибыли как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах.

Как вы поняли, мой ответ таким «инициативам» – сразу нет. Я считаю, что это «сливание денег в унитаз». Хотя, конечно, зачастую мне приятно получать креативные подарки, но как показывает практика, именно это обстоятельство никак не влияет на то, буду я у этой компании покупать продукцию или нет.

Влияет только одно – насколько сильный у них продукт, насколько эксклюзивны они на рынке и насколько низкая у них цена.

«Не купим товар, не получив на него скидку»

– При всем нашем скупердяйстве мы стараемся не отказывать себе в покупке того, что действительно необходимо. Нам нужен был хороший просторный офис – мы его купили, нам нужны хорошие компьютеры – мы их находим. Другой вопрос: по какой цене?

Да, мы как-то хотели купить в офис PlayStation. Еще совсем недавно было время, когда офисы обзаводились всяким атрибутивным барахлом по образу и подобию статей об американских компаниях. В результате не купили, так как мы не смогли себе объяснить целесообразность этих затрат, хотя речь не шла о каких-то больших деньгах.

Дмитрий Черноморец, директор по развитию компании Apply Logistic Group. Фото: из личного архива

Так вот, приобретая что-либо, мы вначале выбираем самое лучшее решение из существующих на рынке, а потом решаем вторую задачу – поиска или получения наилучшей цены.

Приведу пример. Покупая офисную мебель, мы зашли в один мебельный салон и нам понравилась определенная коллекция.

Попросили просчитать стоимость. После этого, понимая, что салон – это дилер производителя, обратились на сам завод, где нам изначально отказали в прямой поставке, ссылаясь на свою дилерскую политику. Пропущу «50 серий Санта Барбары», и скажу, что в итоге мебель они нам продали. И стоила она для нас на 60% (!) дешевле, чем если бы мы купили ее в салоне.

В ходе переговоров мы убедили продавца, что не собираемся оплачивать ту часть стоимости, в которой мы не видим ценности, а также сообщили, что в случае отказа производителя от наших условий мы купим мебель у его конкурента, который, возможно, будет более сговорчивым с первого раза.

Конечно, вы спросите: «Так что, Черноморец, когда хочет йогурт, ездит на «Савушкин продукт»? Конечно нет, но, если понятно, что без особых усилий я могу купить товар у его производителя или импортера, так и делаю.

И еще, я сам следую этому правилу, и заставляю своих коллег ему следовать – никогда ничего не покупать, не получив скидку. Да, в этом правиле есть ряд исключений, но в целом оно звучит именно так.

У нас нет стандартной технологии ведения ценовых переговоров, мы не занимаемся написанием скриптов, скорее, я стараюсь формировать у своих сотрудников предпринимательское мышление.

При этом чаще всего мы получаем хорошие скидки, предлагая поставщикам свое видение цены, которую мы готовы заплатить. Кстати, продавцы чаще всего на это реагируют крайне адекватно, мы же никого насильно не заставляем нам продать по озвученной нами цене.

Иногда в поиске наименьшей цены мы можем какие-то товары импортировать самостоятельно, процедуры доставки и таможенного оформления нам вполне понятны. Некоторое оборудование для наших учебных аудиторий привозили из Китая и Европы.

Кстати, вспоминая пример покупки мебели: мы отлично сэкономили на ее сборке, специально купленный для этих целей шуроповерт окупился за первые 20 минут работ, при этом на сэкономленные деньги мы еще долго всем офисом ели пиццу.

«Программы лояльности меня не будоражат»

– Наша компания не берет кредиты, пока обходимся без них. Мы просто увереннее себя чувствуем, когда мы никому ничего не должны. Да и сам я никогда ни у кого не беру в долг и сам не даю. Считаю, что это ни хорошо и ни плохо, просто мне так комфортнее.

Дмитрий Черноморец, директор по развитию компании Apply Logistic Group. Фото: из личного архива

Не пользуюсь картами с кэшбэком, программами лояльности – их так много, что я уже не помню, какие карты у меня есть. Так что программы лояльности меня не будоражат, я к ним абсолютно равнодушен.

«Если нужно – сам могу убрать в офисе»

– Наша компания достаточно безболезненно переживала все кризисы. Главная причина – мы не расточительные. То есть, когда наступали сложные времена и все начинали резать расходы, мы садились, обсуждали и понимали, что у нас просто ничего резать.

Мы не обременены кредитами, а наши источники доходов диверсифицированы. Также у нас есть «подушка безопасности», но мы ее пока еще не открывали – и это здорово.

Кроме того, умеем все делать своими руками: если будет нужно, я сам могу помыть пол в офисе, мои коллеги – аналогично. Причем чем выше позиция сотрудника, тем с меньшей брезгливостью он может сделать то, что формально не должен. У всех корона хорошо закреплена, поэтому не падает.

«Инвестируйте в то, в чем вы эксперт»

– Я не дам готовый совет, кому и во что инвестировать. Мне проще – есть свой бизнес, и я инвестирую в него. Дополнительно к этому хотел бы инвестировать в некоторые проекты своих клиентов. Мне было бы приятно, если бы мои коллеги также захотели проинвестировать в нашу компанию или в проекты, с которыми мы связаны.

Что касается частного инвестирования, в Китае, например, почти каждая домохозяйка вкладывает свои сбережения в акции, правда, это касается южного Китая. У нас фондового рынка, по сути, нет, да и с финансовой грамотностью населения – полная печаль.

Поэтому я бы рекомендовал нашим соотечественникам выбирать наименее рисковые формы вложения денег.

А тем, кто все же обладает определенным набором финансовых знаний, я бы посоветовал вкладывать свои деньги исключительно в то, в чем вы действительно разбираетесь, где у вас есть высокая экспертиза.

Почему, например, я до сих пор не вложил ничего в криптовалюты? Не потому, что я в это не верю. Я просто в этом не разбираюсь. Я, конечно, поддержу, разговор о блокчейне, биткоинах и прочем, но меня хватит не более чем на 40 минут.

А если вы классный специалист в своей сфере – попробуйте сделать на этом бизнес. Я никогда не видел среди наемных работников действительно успешных людей: удовлетворяя чужие «хотелки», вы никогда не получите того, что нужно самим.

На мой взгляд, сейчас золотое время для того, чтобы создать свой первый бизнес, возможно, свое небольшое семейное дело, это отличный вариант для инвестиций.