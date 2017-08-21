В Беларуси нашли место, где стоял родной дом Марии Качиньской 1 21.08.2017, 20:50

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Мария Качиньская

Мария Качиньская родилась в деревне Махово.

Вблизи белорусского местечка Нарочь директор Польского института в Минске вместе с белорусскими коллегами нашли место, где стоял дом, в котором родилась первая леди Польши, светлой памяти Мария Качиньская. Сегодня исполняется 75-я годовщина со дня рождения супруги президента Польши Леха Качиньского.

Мария Качиньская родилась в деревне Махово. Место, где стоял дом, нашел директор Польского института в Минске Матеуш Адамский, передает Белорусская служба «Польского радио».

В этом вопросе помог белорусский журналист, работающий сейчас в Польше для газеты «Rzeczpospolita», Руслан Шошин. Он сам родом из Мяделя. И он подсказал, что там есть люди, которые могут помочь найти дом лесника Мацкевича.

«Благодаря Руслану Шошину я связался с местными краеведами и в результате нескольких поездок мы нашли это место в лесу», - рассказал Матеуш Адамский.

Остался только фундамент

«Дома нет. Мы искали дома лесника, построенного до Второй мировой войны неподалеку от дороги Кобыльник-Мядель. Сейчас там стоит ветлечебница. В определенном радиусе от этого места мы смогли найти остатки того, что осталось из дома Мацкевичей - подвал, фундамент и частично ступеньки к главному входу в дом»

Устанавливать памятный знак не планируют

«Это место сейчас довольно дикое, среди леса, поэтому я не вижу такой возможности, чтобы устанавливать какой-то памятный знак или вывеску. Мы уверены, что лучше установить памятную доску в церкви в Кобыльнике, сегодня это Нарочь, где была крещена Мария Мацкевич-Качиньская. Это достойное место, чтобы увековечить память жены президента Леха Качиньского».

Определить, где находился дом лесника Мацкевича в Махово, помогал предприниматель Дмитрий Виноградов, польские картографы и священник из польского Сопота.