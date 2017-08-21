Говорили более трех часов: всплыли детали встречи Суркова и Волкера в Минске 5 21.08.2017, 20:59

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Встреча проходила за закрытыми дверями.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков провели переговоры в Минске относительно ситуации на Донбассе.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Беларуси Дмитрий Мирончик, передает «Радио Свобода».

По его словам, встреча проходила за закрытыми дверями.

Мирончик также уточнил, что переговоры длились более 3-х часов. В частности, встреча началась около 14:00, а завершилась после 17:00.

«Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что разговор состоялся в «Президент-отеле» в центре Минска, где обычно проходят переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

«Встреча была сдержанной, носила скорее рабочий ознакомительный характер. Стороны с уважением и внимательно выслушали позиции друг друга», - рассказал инсайдер.

Позже Сурков заявил, что встречей удовлетворен и назвал ее хорошей.

По данным агентства, парковку отеля первыми покинули два белых внедорожника Chevrolet Suburban с номерами посольства США, после чего отъехали черные седаны Volkswagen посольства России.

Уточняется, что после переговоров в конференц-зале «Президент-отеля» на столах остались лишь чистые листы бумаги.

Ранее сообщалось, что Волкер и Сурков обсудят пути урегулирования конфликта на Донбассе, однако стороны по итогам переговоров заявлений не делали.

Отмечается, что Волкер после Минска полетит в Вильнюс, где 22 августа обсудит с правительством Литвы пути урегулирования конфликта на Донбассе. После этого спецпредставитель США по Украине даст брифинг, на котором может сообщить о результатах встречи с Сурковым.