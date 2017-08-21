Центральный вокзал в Варшаве эвакуировали из-за угрозы взрыва 21.08.2017, 21:17

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На вокзале Варшава-Центральная был найден подозрительный пакет.

21 августа около 17.00 по местному времени Пожарная служба польской столицы получила сигнал о подозрительном пакете, находящемся на территории Центрального вокзала в Варшаве, передает «Радио Польша».

В связи с этим пассажиры, провожающие и все, кто находился на вокзале, были эвакуированы.

Об этом сообщил Лукаш Пласкоциньский из пресс-службы Главной комендатуры Пожарной службы столичного города Варшавы.

«Из-за угрозы взрыва вокзал Варшава-Центральная закрыли, а пассажиров эвакуировали. Есть подозрение, что в пакете находится взрывное устройство», - пояснил Лукаш Пласкоциньский. На месте работают пиротехники.

Перекрыто также движение по близлежащим от вокзала улицам. Движение регулирует полиция.