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Солнечное затмение-2017: появились первые фото и видео

  • 21.08.2017, 21:23
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Сегодня в США происходит солнечное затмение, которое впервые в истории транслирует NASA.

ICTV собрали фото и видео невероятного явления.

В этом году солнечная корона была намного больше, чем обычно и ученые надеются, что это поможет в исследованиях Солнца.

Для своей трансляции NASA использовало 11 космических аппаратов, 3 самолета и 50 аэростатов.

Благодаря прямой трансляции, его можно было увидеть с разных ракурсов.

Напомним, вечером 7 августа жители Европы, Африки, Азии и Австралии могли наблюдать частичное лунное затмение.


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