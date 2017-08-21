Солнечное затмение-2017: появились первые фото и видео
- 21.08.2017, 21:23
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Сегодня в США происходит солнечное затмение, которое впервые в истории транслирует NASA.
ICTV собрали фото и видео невероятного явления.
В этом году солнечная корона была намного больше, чем обычно и ученые надеются, что это поможет в исследованиях Солнца.
Для своей трансляции NASA использовало 11 космических аппаратов, 3 самолета и 50 аэростатов.
Благодаря прямой трансляции, его можно было увидеть с разных ракурсов.
Напомним, вечером 7 августа жители Европы, Африки, Азии и Австралии могли наблюдать частичное лунное затмение.
First glimpse of #SolarEclipse2017 totality in Oregon! Take a look here and watch our live stream for more: https://t.co/cOKssim1bY pic.twitter.com/g9zEbWFXfk— NASA (@NASA) 21 августа 2017 г.