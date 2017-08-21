Солнечное затмение-2017: появились первые фото и видео 21.08.2017, 21:23

3,699

Сегодня в США происходит солнечное затмение, которое впервые в истории транслирует NASA.

ICTV собрали фото и видео невероятного явления.

В этом году солнечная корона была намного больше, чем обычно и ученые надеются, что это поможет в исследованиях Солнца.

Для своей трансляции NASA использовало 11 космических аппаратов, 3 самолета и 50 аэростатов.

Благодаря прямой трансляции, его можно было увидеть с разных ракурсов.

Напомним, вечером 7 августа жители Европы, Африки, Азии и Австралии могли наблюдать частичное лунное затмение.