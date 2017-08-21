Фотофакт: в Орше родился богатырь 2 21.08.2017, 21:57

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Новорожденный выглядит как полугодовалый ребенок.

Малыш весом 5 килограммов 130 граммов и ростом 64 сантиметра родился у оршанки Татьяны Линкевич.

Для молодой мамы это третий ребенок. Коллектив роддома не устает удивляться настоящей сенсации, пишет vitbichi.by.

Вместе с заведующей роддомом Инной Крачек направляемся в отделение новорожденных, где идут приготовления маленькой «звездочки» к первой фотосессии.

— А вот и наш крепышок, — улыбаясь, говорит заведующий детской реанимацией Дмитрий Храмцевич и подводит к розовощекому младенцу, который сладко спит в кроватке.

Малыш заметно отличается от своих сверстников, появившихся на свет в этот же день. На вид мальчику месяца 3-4, а рост как у полугодовалого ребенка.

— Аппетит у нашего богатыря отменный, — говорит Дмитрий Храмцевич. — Вместо 10 миллилитров молочной смеси он съедает 60. Не прочь бы, наверное, и больше покушать, но лучше не перекармливать. Ждем, когда маму переведут из реанимации, чтобы малыш перешел на грудное вскармливание.

Татьяна Линкевич вместе с супругом воспитывают 4-летнюю дочку и 2-летнего сына. Женщина совсем не ожидала, что третий ребенок в семье будет настоящим богатырем, хотя говорит, что в роду по линии мужа всегда рождались крепкие, статные мужчины.

Имя малышу, который войдет в историю Оршанского роддома, родители пока не придумали. Все решится на семейном совете, когда Татьяна с сыном приедут домой. Об одном только мечтает молодая мама: чтобы ее богатырь рос здоровым и счастливым.