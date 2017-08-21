Дипломатический бумеранг 1 21.08.2017, 22:15

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Приостановка выдачи американских виз ударит по детям многих российских чиновников, которые живут и учатся в США.

Российские власти хорошо подумают, прежде чем решить, как ответить на дипломатический демарш США, заявил в понедельник, 21 августа, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, при этом он пообещал, что интересы американских граждан ущемляться не будут, передает «Голос Америки».

«Что касается наших ответных действий, как я уже сказал, надо изучить подробно те решения, которые сегодня американцами были объявлены. Посмотрим. Могу сказать только одно – мы не будем срывать зло на американских гражданах», – цитирует Интерфакс Лаврова.

Вместе с тем, по мнению министра, шаг Вашингтона рассчитан на то, чтобы вызвать недовольство граждан РФ действиями российской власти, и лежит в русле логики организации «цветных революций».

«Первое впечатление, что американские авторы этих решений затеяли очередную попытку вызвать недовольство российских граждан действиями российской власти», – полагает российский министр.

Напомним, ранее посольство США в России проинформировало об изменениях в процедуре выдачи виз российским гражданам для поездок в Соединенные Штаты. Эти изменения, как говорится в официальном сообщении посольства, объясняются «мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ».

«Решение российской стороны сократить численность сотрудников дипломатической миссии США в Российской Федерации ставит под вопрос серьезность стремления России к улучшению двусторонних отношений. Мы сохраним численность сотрудников дипмиссии на уровне, необходимом для выполнения ключевых функций наших диппредставительств» – говорится в заявлении посольства США в России.

Начиная с 23 августа 2017 года, сказано в документе, «процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена». 1 сентября 2017 года эта процедура возобновится в Москве, но процедура выдачи неиммиграционных виз в консульствах США в России, располагавшихся в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, будет прекращена на неопределенный срок.

«Ранее назначенные собеседования будут отменены. А те, кто уже подал документы на оформление визы США, будут проинформированы о том, каким образом они смогут переназначить собеседование» – сообщается в заявлении посольства.

В информационной записке, поясняющей, как теперь будет осуществляться выдача американских виз, сказано, что после 1 сентября процедура выдачи неиммиграционных виз в Москве «будет возобновлена, но в значительно сокращенном объеме».

Также сокращение сотрудников дипмиссии США отразится и на выдаче иммиграционных виз, и «те заявители, которых это затронет, будут оповещены об изменении времени или даты их собеседований». При этом посольство планирует зарезервировать время на проведение студенческих собеседований для граждан России «в первой части сентября».

Кроме того, полностью отменяется выдача в Москве виз гражданам Беларуси:

«Посольство США в Москве и консульство в Санкт-Петербурге отменяют прием заявлений на получение виз от граждан Республики Беларусь. Собеседования для граждан Республики Беларусь, подавших заявление на неиммиграционную визу США и уже оплативших консульский сбор, будут переназначены. Мы рекомендуем гражданам Республики Беларусь обратиться для прохождения собеседований для получения неиммиграционных виз в посольства США в Варшаве, Киеве или Вильнюсе».

Руководитель департамента политологического анализа независимого фонда Центр политических технологий Александр Ивахник в интервью Русской службе «Голоса Америки» сказал, что решение Москвы о сокращении персонала дипредставительства США в России в результате стало ударом, прежде всего, по российским гражданам.

«У американцев, насколько я понимаю, было два варианта ответа: либо дальше сокращать число российских дипломатических сотрудников в Америке, что, понятно, вызвало бы аналогичную ответную реакцию России, – полагает он. – И тогда это явно привело бы к нарушению деятельности посольств в обеих странах. В США поступили умнее, выбрав другой, более оптимальный вариант, сулящий серьезные затруднения с получением виз».

Наверное, это и впрямь вызовет недовольство у граждан, предположил политолог.

«Но специфика (политики Москвы) в том, что те российские граждане, которые собираются ехать по разным поводам в США, не слишком заботят руководство страны, – пояснил он. – Это не база поддержки властей, не их электорат. То есть, политические издержки российских верхов будут не высоки. Да, это затруднит жизнь, например, ученым. Но у меня, повторюсь, такое ощущение, что нынешней российской власти международные контакты отечественных ученых, тем более с американцами, попросту не волнуют».

Все это вместе взятое свидетельствует об очень низком уровне современных российско-американских отношений, считает Александр Ивахник.

«К сожалению, никаких признаков того, что эти отношения в обозримой перспективе начнут приходить в норму, не видно. Во всяком случае, последние взаимные уколы точно ничего не изменят к лучшему. Дай Бог, чтобы стороны на этом остановились. Потому что иначе можно раскручивать спираль еще неизвестно сколько, и, в общем, с явным ущербом для двусторонних отношений», – заключил он.

В свою очередь, политик, экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков, заметил, что он давно говорил о лицемерной политике властей РФ в отношении Америки: «Хорошо известно, что российские деньги хранятся в Резервном фонде США, а дети многих государственных чиновников живут и учатся в Америке. В заявлениях же официальных лиц сквозит ненависть к Америке, которую выставляют как главного врага. По официальной статистике, в США несколько лет назад летали около 70 тысяч россиян. Не думаю, что с тех пор что-то сильно поменялось. То есть, это сравнительно немного, можно сказать, капля в море».

Но для определенного контингента лиц это действительно существенный удар, уточнил Геннадий Гудков: «И это большинстве своем отнюдь не рядовые люди. Это часть элиты, в том числе и политической. И я думаю, что ответ Вашингтона должен заставить ее задуматься о том, куда нас может привести конфронтация с державой номер «один» в мире».

Помимо этого, как представляется политику, прежде чем вступать в дипломатический конфликт, неплохо было бы вначале крепко подумать о возможных последствиях, полагает политик.

«Но, видимо, это не входит в привычку у руководства страны, или же им откровенно наплевать на своих граждан, что еще хуже. Американцы же теперь с чистой совестью могут говорить: хотели сократить наш дипломатический персонал – получите. А еще это, между прочим, удар по россиянам, которые работали при посольстве и получали возможность кормить свои семьи», – резюмировал он.

По оценкам экспертов, в итоге визовых ограничений в первую очередь пострадают бизнесмены, спортсмены, артисты, ученые, а также россияне, имеющие в США родственников.