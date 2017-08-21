Лучший футболист Беларуси снялся в фильме 21.08.2017, 22:40

Тимофей Калачев

Тимофей Калачев снялся в фильме «Мужики».

Лучший футболист Беларуси 2016 года Тимофей Калачев снялся в фильме «Мужики», который расскажет об успехах «Ростова», который блеснул в чемпионате России в сезоне-2015/16 и пошумел в Европе в сезоне-2016/17, передает tut.by.

Премьера фильма «Мужики» ожидается 29 августа.

Год назад ростовская дружина впервые стала вице-чемпионом России и получила путевку в Лигу чемпионов.

В групповом раунде Лиги чемпионов «Ростов» финишировал третьим вслед за мадридским «Атлетико» и мюнхенской «Баварией» и переместился в Лигу Европы, где дошел до 1/8 финала, потрепав нервы «Манчестер Юнайтед» (1:1 дома, 0:1 в гостях). К слову, «Манчестер Юнайтед» в итоге и выиграл Лигу чемпионов.

Примечательно, что всех этих успехов «Ростов» добился на фоне серьезных финансовых проблем.

В межсезонье «Ростов» покинули тренер Курбан Бердыев и группа ключевых футболистов.

Этим летом наставником команды стал белорусский специалист Леонид Кучук, с 14 очками после 7 туров нового чемпионата России «Ростов» занимает 3-е место.

Хорошим выдался старт сезона и персонально для белоруса Тимофея Калачева, который с 5 (3+2) результативными очками является лучшим бомбардиром команды. Причем до 9 августа Калачев не забивал в российской премьер-лиге на протяжении трех лет, а затем в течение четырех дней забил 3 мяча в двух поединках — 1 гол московскому «Динамо» и 2 мяча «Уфе»!

За «Ростов» Тимофей Калачев играл в 2006—2007 годах и с 2010-го по нынешнее время. В 2014 году вместе с командой белорус выиграл Кубок России.