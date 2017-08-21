В Ростове-на-Дону пожар уничтожил 100 домов 21.08.2017, 22:50

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Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Спасателям удалось потушить крупный пожар.

Пожарные при помощи авиации ликвидировали открытое горение в жилом секторе в Ростове-на-Дону. Об этом, как передает ТАСС, во время заседания рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщил начальник Южного регионального центра МЧС Игорь Одер.

В настоящий момент, по его словам, «по всему периметру территории проводится проливка». «Этим будем заниматься всю ночь», — добавил он, заметив, что «открытого горения [уже] нет». При тушении пожара, как подчеркнул Одер, «успешно отработала авиация». Сейчас на месте происшествия, по данным главы Южного регионального центра МЧС, работают более 2 тыс. человек, а также семь воздушных судов.

Фото: Евгений Дубровский / ТАСС

Ранее 21 августа Одер также сообщал о том, что возгорание в Ростове локализовано на шести подвергшихся пожару участках из девяти. Представители МЧС, в свою очередь, уточняли, что возгорание было локализовано на площади 10 тыс. кв. м.

Фото: Евгений Дубровский / ТАСС

Фото: Евгений Дубровский / ТАСС

Фото: Евгений Дубровский / ТАСС

Как поясняли спасатели, тушению пожара мешает «сильный ветер порывами до 15 м/c и плотная застройка».

Фото: vk.com / rostovnadonu

Фото: vk.com / rostovnadonu

Фото: МЧС / ТАСС

Крупный пожар в жилом секторе в Ростове-на-Дону начался днем 21 августа. Огнем были охвачены около 30 домов, позже их количество увеличилось до 120.

Фото: vk.com / rostovnadonu

Фото: vk.com / rostovnadonu

В результате происшествия пострадали по меньшей мере 45 человек. В связи с возгоранием режим чрезвычайной ситуации сначала был объявлен в городе, затем МЧС распространило его на всю территорию Ростовской области. «Мы имеем 120 строений, пострадавших от пожара, из них 98 — жилые постройки», — сообщал губернатор региона Василий Голубев (цитата по агентству «Интерфакс»).

Фото: vk.com / rostovnadonu

Фото: vk.com / rostovnadonu

Причины пожара власти области пока не уточняют. Их, по словам Голубева, должно установить следствие в рамках уголовного дела. «Предварительно установлено, что возгорание началось в брошенных домах, не пригодных для проживания», — уточнял он, поясняя, что версию поджога отработают «самым серьезным образом». Жители, по данным губернатора, говорили, «что это преднамеренное действие некоторых риелторов». «Но пока об этом говорить преждевременно», — замечал он.

Фото: vk.com / rostovnadonu

Фото: vk.com / rostovnadonu

При этом источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал о том, что предварительной версией пожара считается возгорание бытовой техники в одном из домов из-за короткого замыкания.