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Как борисовчанин наблюдал солнечное затмение, не видимое из Беларуси

  • 22.08.2017, 8:11
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21 августа произошло самое длинное в истории солнечное затмение.

В Америке 21 августа наблюдали солнечное затмение. Читатель ex-press.by прислал кадры, сделанные в 21.30 по белорусскому времени. В Чикаго в это время было 13.30.

Примечательность явления в том, что это – самое длинное в истории солнечное затмение. Оно продлилось 1,5 часа. Впервые за четыре десятилетия его смогли наблюдать жители 14 штатов и шести крупных городов США. Как это было, рассказал житель Чикаго, уроженец Борисова Евгений.

Затмение в Чикаго не было полным.

Чикагцы смотрят затмение, на улицах практически остановилось движение.

— Я ничего не знал. Потемнело, вышел на улицу. Все таращатся в небо в необычных очках, снимают, смотрят на часы. Как всегда, американцы из любого маленького действия извлекают удовольствие и «инджоют» любой момент. Все достойно, и приятно было поучаствовать. Думаю, все новостные каналы показывают, — рассказывает Евгений..

— У каждого — очки с надписью «21 августа 2017 год». Очки картонные, а стекла, как у сварщика на маске.

Их всем раздавали волонтеры, бесплатно. Для Америки это нормально, — говорит Евгений.


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