Российский генерал: На военных учениях с белорусами применим сирийский опыт 7 22.08.2017, 8:38

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Особое внимание будет уделено по наведению железнодорожных и автодорожных мостов и переправ.

В Луге (Ленинградская область) проходят специальные учения сил тылового обеспечения РФ и Беларуси.

Маневры проводятся с учетом полученного в Сирии опыта, сообщил замминистра обороны России Дмитрий Булгаков.

«Учения являются плановыми и проводятся с учетом опыта современных локальных войн и вооруженных конфликтов, в том числе сирийского», — уточнил военачальник.

На учениях отрабатываются вопросы по наведению железнодорожных и автодорожных мостов, организации мостовых и понтонных переправ через водные преграды, восстановлению аэродромной инфраструктуры и организации аэродромного обеспечения. Особое внимание уделяется обеспечению бытовых потребностей солдат в полевых условиях, ремонту техники.

Российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся 14 сентября. Многие белорусские и европейские политики, а также военные считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».