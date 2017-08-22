Российский генерал: На военных учениях с белорусами применим сирийский опыт

Российский генерал: На военных учениях с белорусами применим сирийский опыт7
- 22.08.2017, 8:38
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Особое внимание будет уделено по наведению железнодорожных и автодорожных мостов и переправ.
В Луге (Ленинградская область) проходят специальные учения сил тылового обеспечения РФ и Беларуси.
Маневры проводятся с учетом полученного в Сирии опыта, сообщил замминистра обороны России Дмитрий Булгаков.
«Учения являются плановыми и проводятся с учетом опыта современных локальных войн и вооруженных конфликтов, в том числе сирийского», — уточнил военачальник.
На учениях отрабатываются вопросы по наведению железнодорожных и автодорожных мостов, организации мостовых и понтонных переправ через водные преграды, восстановлению аэродромной инфраструктуры и организации аэродромного обеспечения. Особое внимание уделяется обеспечению бытовых потребностей солдат в полевых условиях, ремонту техники.
Российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся 14 сентября. Многие белорусские и европейские политики, а также военные считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.
8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».