США отправили в Украину первую партию угля 3 22.08.2017, 10:27

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Контракт предусматривает поставку Украине до конца года 700 тысяч тонн этого вида топлива.

США отправили в Украину первую партию угля в рамках соглашения украинского "Центрэнерго" с американской Xcoal Energy & Resources, сообщило посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

"В Украину отправили первую партию американского угля. Посол Украины в США Валерий Чалый принял участие в церемонии отправки американского энергетического угля для нужд ПАО "Центрэнерго" в морском порту Балтимор (США). С американской стороны в мероприятии приняли участие заместитель министра торговли США Израэль Эрнандес, помощник министра энергетики США по международным вопросам Уэлс Гриффит и руководство компании Xcoal", — говорится в сообщении.

В понедельник глава украинской компании "Центрэнерго" Олег Козенко сообщил о подписании контракта с американской Xcoal Energy & Resources во исполнение договоренностей между президентами Украины и США.

Контракт предусматривает поставку Украине до конца года 700 тысяч тонн энергетического угля. В начале сентября ожидается прибытие корабля с первой партией объемом 85 тысяч тонн, а до конца сентября будет еще одна партия объемом 125 тысяч тонн, в дальнейшем до конца года ожидается прибытие одного-двух кораблей ежемесячно. В Киеве заявили, что благодаря американскому углю рассчитывают без проблем пройти отопительный сезон 2017-2018 годов.

Цена первой партии американского угля составит 113 долларов за тонну с учетом доставки в одесский порт, цена будет варьироваться от поставки к поставке, сообщил глава украинской госкомпании.