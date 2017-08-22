Минчане: Русский солдат, иди домой и не возвращайся 18 22.08.2017, 10:49

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В Минске провели акцию против учений «Запад-2017».

В центре Минска в людных местах были расклеены плакаты с надписями «Русский солдат, иди домой» и «Русский солдат, иди домой и не возвращайся».

Об этом в «Фейсбуке» сообщил общественный активист Кирилл Василевский.

«Минчане «рады» видеть оккупантов на улицах своего города... Примерно также, как и жители Праги в 1968», - написал активист.

Российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся 14 сентября. Учения пройдут с 14 по 20 сентября на 6 полигонах: «Лепельский», «Борисовский», «Лосвидо» (Витебская область), «Осиповичский», полигонах ВВС и войск ПВО «Ружанский» и «Домановский» (Брестская область), а также на одном участке местности вблизи населенного пункта Дретунь (30 км от Полоцка).

Многие белорусские и европейские политики, а также военные считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».