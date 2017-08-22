Масштабный пожар в Ростове-на-Дону сняли с беспилотника 8 22.08.2017, 12:10

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В результате пожара пострадали 120 строений.

В сети появилось видео крупнейшего пожара в российском Ростове-на-Дону, снятое с беспилотника.

Масштабный пожар начался 21 августа. Его площадь составила около 10 тысяч квадратных метров. В результате ЧП пострадали 120 строений, около 100 из них - жилые. Также пострадали 36 местных жителей. При разборе завалов спасатели обнаружили тело одного погибшего.

Основной версией пожара считают «посторонний источник зажигания». Об этом сообщил начальник ГУМЧС по Ростовской области Валерий Синьков, передает РИА «Новости».

«Зона первоначального горения находилась с южной стороны территории частных домовладения (пер. Чувашский, 50). За границей трех жилых домов складировался мусор, деревянные доски, резиновые покрышки. Мусорная свалка способствовала в целом развитию пожара. Каких-либо источников зажигания, например, электропроводки, не было. Основная версия – занесение постороннего источника зажигания. В какой форме это было, покажет работа следственных органов», — сказал он.