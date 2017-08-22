Лукашенко: Есть одно направление – создать суперкомбайн 25 22.08.2017, 13:43

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Диктатор собрал на совещание свой «экономический штаб».

Лукашенко провел совещание со своим «экономическим штабом». На совещание были приглашены премьер-министр и вице-премьеры, глава администрации Лукашенко, председатель «совета республики», руководство КГК и Национального банка, передает БелТА.

Диктатор напомнил, что ранее им было принято решение о проведении ежеквартальных совещаний - с политическим, экономическим и силовым блоками страны.

Такие мероприятия будут носить почти оперативный характер, рассматриваться на них будут вопросы «тактического плана».

«При этом я хочу предупредить и премьер-министра, и всех присутствующих, что это не имеет ничего общего с отчетом правительства перед президентом. Такой отчет запланирован, он будет в свое время, когда я сочту нужным или время подойдет», - обратил внимание Лукашенко.

«Еще в прошлом году мы договаривались, что на каждое сокращенное рабочее место должно быть создано новое высокопроизводительное. Но у нас по-прежнему предприятия продолжают больше увольнять, чем принимать на работу. По крайней мере, по той информации, которой я располагаю. В чем дело?», - поинтересовался у своих «экономистов» Лукашенко.

«Куда уходят люди? На бумаге новые рабочие места вроде бы и создаются, а на деле сплошное очковтирательство. Если это не так, хотелось бы услышать ответ на этот вопрос. Как меня информируют, число занятых в экономике сокращается», - забеспокоился диктатор.

Правитель поинтересовался, как выполняются его поручения касательно льняной отрасли, начиная от возделывания растения и заканчивая его переработкой, по определению льносeющих хозяйств, соблюдению технологий, обеспечению качественными семенами отечественной селекции.

«Хотелось бы посмотреть с другого конца на эту проблему: рынок сегодня есть для льнопродукции, для нашей ткани, для наших изделий как внутренний, так и внешний? Если меня правильно проинформировали, почему сегодня на складах льнокомбинатов залежи ткани? Не дай бог, это так!» - предупредил диктатор.

Отдельно Лукашенко поговорил о «суперкомбайнах».

«Я поручил конструкторам к уборочной 2018 года обновить модель комбайна «Полесье». Нам надо остановиться на каких-то моделях, которые будут востребованы на рынке. Комбайн, который мы апробировали недавно в Могилевской и Витебской областях, неплохой. Комбайн хорош: убирает чисто, ничем не уступает импортным аналогам. Хорошо, что нынешние конструкторы «Гомсельмаша» на этом не останавливаются. Они заявляют, что есть направления, по которым еще можно улучшить этот комбайн", - обратил внимание Лукашенко.

При этом он отметил, что двигатели для данной техники должны производиться в Беларуси: соответствующие производства в стране есть. «Еще одно направление в «Гомсельмаше» - создать суперкомбайн, который будет превосходить импортные аналоги. Я не буду раскрывать все секреты, но такие задумки и уже конкретные наработки у конструкторов есть», - рассказал правитель. Он поручил запланировать на зиму посещение им предприятия, чтобы ознакомиться с модернизацией техники и производством новых моделей.