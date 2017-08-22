В Рогачевском районе сельчанин попал под колеса кукурузоуборочного комбайна 22.08.2017, 14:27

От полученных травм мужчина погиб на месте.

В Рогачевском районе под колесами кукурузоуборочного комбайна погиб мужчина, сообщил БелТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Трагедия произошла вечером 18 августа на кукурузном поле вблизи агрогородка Заполье, где примерно в 300 м от жилых построек был обнаружен труп местного жителя 1982 года рождения. Выехав на место происшествия, сотрудники Рогачевского РОВД установили, что примерно в 19.00 механизатор СУП «Заболотье-2010», убирая на комбайне «Полесье» кукурузу на силос, совершил наезд на мужчину. Пострадавший получил многочисленные телесные повреждения и скончался на месте.

В настоящее время сотрудники Следственного комитета выясняют все обстоятельства случившегося, назначено проведение экспертиз, которые дадут ответ в том числе на вопрос, в каком состоянии находился погибший в момент наезда на него комбайна. Предполагается, что механизатор физически не мог заметить человека, который по неизвестным пока причинам находился среди кукурузы высотой в несколько метров.