Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского 2 22.08.2017, 15:38

1,787

Ольга Николайчик

Белорусы ответят оккупантам своей решительностью.

В Беларуси полным ходом идет подготовка к совместным с РФ военным учениям «Запад-2017». В города прибывает военная техника с триколорами, по улицам ходят солдаты в российской форме. Эксперты наперебой заявляют о том, что рядовые учения могут перерасти в мягкую оккупацию Беларуси.

21 июля Белорусский Национальный Конгресс призвал провести Акцию предупреждения возможной агрессии, запланировав ее на 8 сентября. Почему так важно показать готовность защищать свою страну, с кого брать пример белорусским патриотам – cайт Сharter97.org спросил у общественной активистки и режиссера Ольги Николайчик.

- Вчера Прага вспоминала события 1968 года, когда жители Чехословакии вышли на протест против вошедших в город советских танков. Протестующие скандировали: «Идите домой!» В преддверии белорусско-российских учений «Запад-2017» мы видим те же плакаты, слышим те же лозунги. Почему белорусам так важно ответить на эти «военные игры»?

- Мы подошли к той черте, перейдя которую окажемся в СССР, вернутся очереди в магазинах, хлеб по карточкам, а наша страна превратится в российскую колонию. На наших улицах сегодня солдаты другой страны, военная техника под иностранными флагами.

На борисовской военной базе почему-то ходят российские полицейские, в жилетках с триколорами. «Вежливые люди», которые оккупировали Крым, которые «освобождали» Донбасс, которые превратили в руины цветущий Донецк – ходят по улицам наших городов. До оккупации остался один шаг. Так уж повелось, что подобные «военные игры» с Россией заканчиваются потерей независимости.

У нас остается только один путь – выйти 8 сентября на Акцию предупреждения и показать, что мы готовы отвечать. Я предлагаю устроить яркий перфоманс: одется в стиле «милитари», берцы, взять наши национальные флаги и показать, что мы готовы защищаться. Чужаков на нашей земле не будет, мы выйдем без оружия, нашим оружием будет наша решительность.

- Как вы уже сказали, 8 сентября пройдет Акция предупреждения. Это событие пройдет в День воинской славы Беларуси, когда в битве под Оршей наши предки разгромили московское войско. Что бы вы хотели сказать перед акцией белорусам, наследникам Острожского?

- Историческая память очень важна: Мы - потомки Константина Острожского! Мы потомки - Тадеуша Костюшко! Мы потомки - Кастуся Калиновского! И в тоже время, мы современники Михаила Жизневского, Алеся Черкашина, которые пожертвовали своими жизнями ради освобождения Украины от путинской оккупации. Жизневский мечтал о том, чтобы вернуться в Беларусь и освобождать свою Родину.

Украинцы встали на защиту своей страны, чем белорусы хуже? Мы наследники литвинской шляхты, которая бесстрашно вступала в бой с любым неприятелем. У нас нет морального права сидеть на диване и ждать, что кто-то за нас выйдет на Площадь.

Путин не остановится, ведь под прицелом Литва, Польша, Украина. Дальше будут окопы. Если мы выйдем – может он поймет своим воспаленным мозгом, что с белорусами «донецкий сценарий» не прокатит. Намного проще выйти на Площадь и заявить о нашей готовности защищать Родину, чем быть втянутыми в кровавые игры путинского режима.