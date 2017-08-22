Как Александра Герасименя била рекорды и сохраняла свадьбу в секрете 3 22.08.2017, 16:24

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Известная белорусская пловчиха рассказала, как ей после 30 лет удается выигрывать медали.

Этим летом Александра Герасименя, повторив рекорд Европы, выиграла бронзу чемпионата мира и променяла статус завидной невесты на семейную жизнь. Tut.by рассказывает о ее жажде скорости, спортивном долголетии и стремлении выиграть золото Олимпиады с четвертой попытки, а также — как она до последнего скрывала информацию о свадьбе.

О скоростях на воде и дороге, первом ДТП и поездке на болиде «Формулы-1»

Александра Герасименя на прошедшем в июле чемпионате мира по водным видам спорта стала единственной медалисткой в составе сборной Беларуси по плаванию, что мало кого удивило. На Олимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро опять же только у нее были награды. В первом случае два серебра, во втором — бронза.

Но вы посмотрите на результаты, с которыми финиширует пловчиха в начале четвертого десятка лет! На Играх в Рио Александра проплыла 50 метров вольным стилем с рекордом Беларуси — 24,11 сек. Это соответствует скорости в 7,4 км/ч. На первенстве планеты Герасименя преодолела дистанцию в 50 метров на спине с новым рекордом Беларуси и повторением рекорда Европы — 27,23 сек., и со скоростью 6,6 км/ч.

— Так еще не смотрела на свои результаты, — признается Саша. — Это дико быстро, скажу я вам! Пройти с такой скоростью, думаю, ни для кого не проблема, но тут же речь идет о плавании… Хотя понятно, что в течение часа не удалось бы удерживать темп. Когда-то давно у меня были часовые заплывы, в которых развивала скорость порядка 4 км/ч с копейками.

Александра соглашается с тем, что по натуре она гонщица. Вряд ли можно было услышать что-то другое от спринтера.

— Люблю скорость, люблю соревноваться, однако за рулем стараюсь быть аккуратной. Лишний раз рисковать не стану!

В интервью трехлетней давности Герасименя рассказывала, что на автомобиле она никогда не развивала скорость выше 145 км/ч. С тех пор на дороге, как и на воде, она установила новый максимум.

— В конце 2014 года поменяла старую машину Volkswagen Passat B6 на Range Rover Evoque, у которой ресурс выше, потому уже разгонялась примерно до 190 км/ч. Когда сигнал подавал антирадар, сбрасывала скорость! Без него до 200 км/ч легко бы подняла стрелку спидометра. Но только будучи уверенной, что никто передо мной часом не встанет. А если я не одна в машине — увольте, буду ехать спокойно свои 130−140 км/ч. Есть страх перед аварией.

Около полугода назад Александра впервые стала участником дорожно-транспортного происшествия, вину за которое с себя не снимает.

— Причина — в спешке, — уверена пловчиха. — Было запланировано много встреч, на одну из них задерживалась и попала в затор. Впереди стояла машина, которую все объезжали. Я тоже решилась на маневр, после которого нужно было повернуть направо. В этот момент тронулись автомобили, получившие разрешительный сигнал. В общем, не успела повернуть и разминуться с другим участником ДТП. Думаю, он мог бы избежать столкновения. Все-таки есть педаль тормоза! И все равно признаю, что виновата я. Мой Evoque несильно пострадал — только фара, плюс небольшая вмятина на капоте.

Чтобы в полной мере раскрыть гоночный потенциал в Александре, журналисты предложили ей прокатиться на симуляторе, исполненном в оригинальном корпусе болида «Форумулы-1» Ferrari F150 Italia. Эта модель использовалась командой «Скудерия Феррари» в сезоне 2011 года, который команда завершила на третьем месте в Кубке конструкторов, а лидер коллектива Фернандо Алонсо — с десятью подиумами.

По словам владельца диковинной машины стоимостью порядка 80 тысяч евро Анатолия Клюйко, пилот симулятора в полной мере ощущает нагрузку на рулевом управлении, которая исходит от жесткой спортивной подвески. Кроме того, тренажер двигается, скользя по виртуальной трассе. Саша прочувствовала его достоинства, когда разогналась на автодроме «Монца» до 315 км/ч, хотя максимум (368 км/ч. — Прим.) из болида так и не выжала.

— Когда сажусь в чужой автомобиль, то управляю им, как лузер, — поделилась впечатлениями Герасименя. — Так по крайней мере говорит моя подружка! Мне нужно несколько часов, чтобы слиться воедино с машиной. С симулятором та же история. Сперва сбрасывала скорость перед поворотами! Не могла иначе, так как не была готова выполнять резкие маневры. А еще забывала переключаться на нижние передачи… Затем, наконец, осознала, что болид прокачан и что не нужно бороться с ним, и получила много позитивных эмоций!

— Какую оценку дадите? — спросила у Анатолия Саша. — Не надо приукрашивать, я люблю, когда все по-честному.

— Версия, что девчонки более дисциплинированны как на дороге, так и у нас, подтвердилась, — начал издалека Клюйко. — Александра проехала несколько заездов по пять кругов, а на самый быстрый из них потратила 1 минуту 23 секунды. По моему мнению, все результаты, которые не превышают 1 минуту 30 секунд, для пилотов-новичков являются успешными. Кроме того, с третьей попытки Саше удалось показать быстрый старт, когда после тестового круга с виртуальными соперниками она была на первой позиции. Что говорить? Чемпионка!

— Так может мне переквалифицироваться? — задумалась Герасименя.

— А почему бы и нет? — поддержал идею Клюйко.

Что делает Герасименя, чтобы после 30 лет выигрывать медали?

Шутки в сторону. На самом деле главный вопрос к Герасимене звучит так: «Как ей в 31 год удается плыть так быстро, как на ЧМ-2017?»

— Пришла к тому, что на дистанции 50 метров, то есть на коротких заплывах, могу еще долго держать высокий уровень, а может, даже улучшать результаты, — отвечает Александра. — План подготовки не подразумевает необходимость плыть километры, так что уменьшила объемы тренировок на воде и сократила вторые тренировки в бассейне (ранее Саша тренировалась дважды в день на воде. — Прим.). Ключ к успеху заключается не в выносливости, а во взрывной силе и максимальной мощности. Эти качества позволяют держаться на 50 метрах в диапазоне 24−27 сек.

Я стала чаще появляться в тренажерном зале — трижды в неделю. Силовые занятия как раз повышают мощность гребка. То есть мне стоит не столько плавать, сколько работать с весами. Обычно это от 85 процентов того, на что способна, и выше.

Решение сократить занятия на воде пришло после опыта сотрудничества с американским тренером Дэйвом Сало, под началом которого Герасименя прошла несколько сборов накануне Олимпиады в Рио.

— И то — не сразу, — добавила Саша. — Какое-то время вместе с моим тренером Еленой Климовой пытались вернуться к привычной модели, но анализ показал, что вторые тренировки только лишь вредили. Организм выхолащивался, и при этом занятия не приводили к изменениям в плане техники. Думаю, что одной тренировки в день достаточно, чтобы работать качественно, а не впустую по итогу.

Александра и ранее задумывалась о том, чтобы попробовать методики Сало, однако отправилась к нему в Калифорнию лишь после безмедального для сборной Беларуси по плаванию чемпионата мира 2015 года.

— Не знала, насколько мне это подойдет и чем аукнется, — объяснила опасения лидер команды. — Зная себя, была уверена, что буду выкладываться по максимуму. Это не всегда хорошо для меня. Могу перестараться, что и вышло во время первого визита в лагерь Сало. Меня тошнило, кружилась голова! Потом поняла, что нужно самой дозировать нагрузки исходя из сигналов, которые подает организм. Никто не дергает тебя, не командует, быстрее плыть или медленнее. В этом фишка! Тебе предоставляется свобода. Она может быть соблазном расслабиться или приносить кайф от того, как твои решения и продуктивные действия влияют на результат. Это же круто!

Помимо изменений в подходах и дозировании нагрузок, а также помощи биоэнергетика Сергея Касьяненко, велика роль в успехах Герасимени немецкого физиотерапевта Хома Гарави. В дни, когда Александра испытывала острые боли в спине, она могла взять билет на самолет и улететь к своему спасителю.

— Впервые обратилась к Хому за помощью в 2010 году, когда не могла полностью выкладываться на тренировках. Боли дикие, а лечение медики не предлагали: «Ну, то да сё». Можно сказать, что Хом нашел выход, но и внес новизну в подготовку. Если раньше травма означала приостановку занятий и интенсивное лечение или занятия на болевом синдроме, то теперь следовало лишь выявить причину. Чаще всего она крылась в перенапряжении мышечных волокон, мышцы тянули связку за фасцию.

Состояние фасции следует привести в норму, чтобы избежать трения и, как следствие, ее воспаления. Благодаря Хому я научилась справляться с проблемой. Как это выглядит? Точечный массаж, болезненный и главное — эффективный. Десяти минут достаточно, чтобы привести себя в рабочее состояние и продолжить тренировку.

Знакомство с Хомом расширило представление о моих внутренних резервах… А ведь я знаю примеры, когда в аналогичных ситуациях людям предлагали ложиться на операционный стол. Хом, к которому обращались как к последней инстанции, и им помогал обходиться без хирургического вмешательства.

Хом Гарави — слева, Евгений Цуркин и Александра Герасименя — в бассейне. Фото со страницы Хома Гарави в Facebook

Оставаться в топе мирового плавания Александре, конечно, позволяет еще и многолетний опыт. А это не только вопрос подготовки и восстановления, но и ситуации, когда на разминке можно получить от соперников в грудину, после чего Саша не могла дышать, или пяткой в глаз. Такое тоже было!

Еще один пример практичного отношения к делу звучит так: «Если ты плывешь медленнее всех, то обязательно попадешь под влияние волны. Чтобы этого не случилось, нужно плыть на волне».

— В любом спринте, будь это бег или плавание, мелочей быть не может, — развивает мысль Герасименя. — Кого-то перед стартом пальцем тронешь, и произойдет выброс кортизола. И все, человек перегорел! Кто-то специально задерживает старт заплыва, чтобы понервировать соперника. Или взять касание рукой бортика на финише? На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро выбрала не ту руку и задержала финиш на доли секунды, которые человек не воспринимает и которые определяют позицию в протоколе. Получается, что вместо золота получила бронзу. Разница между моим результатом и результатом победительницы Перниллы Блум всего 0,04 сек., между мной и шестой Раноми Кромовиджоджо — 0,08 сек. То есть функционально все были готовы выигрывать заплыв.

Конечно, я погоревала немножко из-за того, что не выиграла золото. А потом приняла бронзу как должное: «Слава Богу, что у меня бронза!».

Больше, чем этой бронзой, я была расстроена второй серебряной наградой на Играх в Лондоне. Очень хотела, чтобы качество медали оказалось выше, и это было реально.

Фото: Reuters

Герасименя уже давно всем все доказала, но стоит ей появиться на дорожке, как вновь разгораются споры о ее возможностях. Опять же на опыте Саша выходит из-под давления победителем.

— В моем случае негатив идет в зачет как дополнительная мотивация. Заводит меня. Когда после первых заплывов на чемпионате мира в Будапеште стали говорить, что я не смогу выиграть медаль, хотелось доказать, что это не так. Одно дело, когда тебя ругают, когда чемпионат завершился. Но я попала под шквал критики раньше. Это ненормально! Если человек выступил в одной из дисциплин нерезультативно, это не значит, что он плохо готов к чемпионату. Наберитесь терпения, дайте соревнованиям пройти, а потом мы сделаем выводы. Каждый вправе будет высказаться.

Как Герасименя сохранила свадьбу в секрете и останется ли она в спорте?

Встреча журналистов с Александрой Герасименей состоялась всего за неделю до ее свадьбы с пловцом Евгением Цуркиным, которая прошла 18 августа в парке-музее интерактивной истории «Сула».

Напомним, что в феврале 2016 года пара рассекретила свой роман, когда в Facebook был отмечен обмен поздравлениями по случаю Дня влюбленных. На пресс-конференции после возвращения с Игр в Рио-де-Жанейро Александра рассказала, что помолвлена с Евгением.

Несмотря на все это, в интервью Герасименя предпочла уклониться от ответа на вопрос, когда же свадьба.

— Мы готовимся, для этого нужно найти время, — сказала она. — А его нет! Я ведь только что приехала [с чемпионата мира в Будапеште]. Как только все соберется в одну кучу, будем что-то планировать.

Ранее Саша отмечала, что выходить замуж в 2016-м, високосном году считает плохой идеей. Ссылалась и на то, что прежде чем принять такое решение, необходимо обзавестись собственной жилплощадью. Сразу после возращения из Будапешта Герасименя справила новоселье.

— Так есть ли причина, по которой свадьба откладывается?

— Все будет, мы готовимся! — Александра старалась сохранить в секрете от широкой публики скорый выход замуж. — Просто я не люблю озвучивать планы, касающиеся личной жизни, а потом получать комментарии, пересуды. Мы все готовим, все будет в свое время.

Фото: facebook/perfectminsk

Кстати, на интервью Саша задержалась из-за того, что в новую квартиру был доставлен диван.

— Наконец-таки у меня есть свой угол! — радуется переменам Герасименя. — Могу заниматься домашними хлопотами, обустройством жилища. Кроме того, есть клуб (Клуб плавания Александры Герасимени. — Прим.), который нужно развивать. Регулярно проводим там открытые уроки для детей. Кто-то из тренеров заболел или просто не смог прийти на тренировку — бывало, что в таких случаях я их подменяла. Это не проблема, когда у меня более-менее свободный график.

Александра отмечает, что большинству ребят, которых она просмотрела во время мастер-классов, не хватает скорости — как раз того, что делает ее конкурентоспособной в 31 год.

— О каких результатах можно говорить, если дети не могут повысить темп, не говоря уже о мощности? Показала им несколько упражнений, но и они не панацея. Нужно озаботиться физической готовностью, искусственно наращивать силу, а не только лишь за счет роста.

Рассуждая о своем будущем, Александра Герасименя говорит, что «в жизни меняются приоритеты». Правда, с оговоркой. Так что кажется, что после свадьбы она не собирается уходить из спорта.

— На недавнем исполкоме федерации плавания среди главных достижений было отмечено, что впервые за 15 лет белоруска выиграла медаль юниорского чемпионата Европы. Я так задумалась: «Так ведь если 15 лет назад, то, получается, речь идет о моих медалях. Сколько сил нужно, чтобы оставаться в спорте и не терять интерес к нему?» Просто мне по-прежнему очень хочется стать олимпийской чемпионкой. Чемпионкой мира и Европы была, а Олимпиада — единственный турнир, который мне не покорился. В то же время я хорошо помню слова Дениса Панкратова (российский пловец, чемпион Олимпиады в Атланте. — Прим.), который сказал: «Саша, когда я получил золото, наступило такое опустошение… А что делать дальше?»

Здорово, когда есть цель, и прекрасен путь, который ты преодолеваешь, чтобы ее добиться. Конечно, когда у тебя не получается, ты расстраиваешься. Блин, как же так? Но затем снова настраиваешь себя на борьбу, появляется азарт. Ты иногда бежишь, в другой раз ползешь, карабкаешься и до последнего не знаешь, получится у тебя выиграть золото Олимпиады или нет. И все же об Играх в Токио пока говорить не хочу. Не хочу, потому что не знаю, что будет через год-два.