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Арестован подозреваемый в теракте в Турку

  • 22.08.2017, 16:28
Фото: Reuters

Суд в Финляндии арестовал главного подозреваемого в вооруженном нападении на прохожих в Турку.

Об этом сообщает издание Yle (перевод - «Радио Свобода»).

Ранее полицейские установили личность подозреваемого. Это гражданин Марокко Абдеррахман Мечках. Ему 18 лет. Он прибыл в Финляндию в центр приема беженцев. При задержании Мечкаха ранили. Сейчас он находится в больнице. С судьей он общался по видеосвязи через переводчика.

Напомним, 18 августа злоумышленник напал с ножом на людей в центре Турку. Два человека погибли, восемь – ранены. По подозрению в причастности к преступлению полиция задержала четырех человек. Еще один находится в международном розыске. Полиция расследует нападение как теракт.


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