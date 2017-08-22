Фотофакт: Как выглядела белорусская молодежь в 1930-м году 7 22.08.2017, 16:38

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Фотоснимок рассказал, как одевались белорусы в начале 20-го века.

Деревня Мыслобож - в Ляховичском районе. В августе здесь работала экспедиция Студенческого этнографического общества, передает «Радыё Свабода».

«Этот фотоснимок сделан в 1934 году. На нем молодежь деревни Мыслобож (Ляховичский район), - говорит участник экспедиции, аспирант кафедры историко-культурного наследия РИВШ Павел Булатый. - В межвоенный период в этой деревне был коллектив художественной самодеятельности, который выполнял именно фольклорные вещи - песни, танцы, устраивали вечера, театральные постановки. Создан он был примерно в 1920-е активистами Общества белорусского школы. Позже, уже в 1930-е, возможно, находился под опекой Белорусского института хозяйства и культуры».

Моладзевы гурт зь вёскі Мыслабаж. 1934. Здымак знойдзены падчас экспэдыцыі Студэнцкага этнаграфічнага таварыства.

Павел говорит, что, если судить по фото, группа была «национально сознательный». О ее деятельности известно мало. Местные помнят только, что такой кружок был. Интересно, что он действовал и после присоединения этой территории к БССР. Фольклорный коллектив есть в Мыслобоже и сейчас.

Сам снимок обнаружен в этно-углу Ляховичской гимназии. На обратной стороне есть надпись: «Мыслобож, 1934».

«К сожалению, идентифицировать кого-то не получилось», - говорит Павел Булатый.