Белорусские власти залезают в долги, чтобы отдать долги 11 22.08.2017, 16:49

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Россия выдаст Беларуси $700 миллионов на погашение долга перед ней.

Беларусь получила от России десятилетний государственный кредит на общую сумму в 700 миллионов долларов. Средства пойдут на рефинансирование обязательств Минска перед Москвой по ранее полученному займу, пишет mk.ru.

Правительство России одобрило выделение кредита Беларуси в размере $700 млн. Распоряжение о подписании соответствующего соглашения было размещено на официальном портале правовой информации.

В соответствии с документом деньги будут выделены «в целях дальнейшего укрепления дружественных отношений» для погашения ранее выданных Россией кредитов.

«Средства кредита предоставляются в российских рублях … на цели погашения и обслуживания в 2017 году государственного долга Республики Беларусь перед Российской Федерацией», — говорится в проекте соглашения.

Выплатить новый кредит Беларусь должна в течение десяти лет. Начиная с 2018-го он должен ежегодно погашаться двумя траншами размером от $35 млн до $133 млн.