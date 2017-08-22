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Отсидеться не получится

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  • Аркадий Бабченко
  • 22.08.2017, 17:02
  • 3,354
Аркадий Бабченко

Об инфантильной позиции интеллигенции.

Известный российский журналист Аркадий Бабченко прокомментировал на своей странице в «Фейсбуке» арест режиссера Кирилла Серебренникова:

В стране война? Узурпация власти? Репрессии и убийства? Феодальный бандитизм? Давайте ставить спектакли! Только культура делает человека человеком. Давайте жить так, словно ничего не происходит. Главное, не впускать в себя войну. Мы против насилия. Ненависть разрушает. Давайте брать деньги у власти. В конце концов, это ведь наши деньги. Посмотрите, какой замечательный Гоголь-центр. Приходите на наши арт-ивенты, спектакли и перформансы. А потом пойдем гулять по отреставрированной замечательной Крымской набережной. А потом приходите на мой новый спектакль в Большой театр. Мы не хотим ничего слышать про войну и оккупацию. В мире и так слишком много зла. Не хотим ничего знать про маргиналов, которые орут про революцию. В мире и так слишко много ненависти. Надо только подписать петицию, проголосовать за Навального и все наладится само собой. Давайте жить так, как раньше, словно ничего не происходит. Давайте не бояться. Ведь запугать нас - их главная задача. Поэтому давайте противостоять им отдыхом на морях, спектаклями, посиделками в барах и уточкой на аватарке!

Ой, куда вы меня тащите? За что вы меня арестовываете?

Помогите! Репрессии! Бандитизм! Диктатура!

Инфантилизм на марше.

Доброе утро.


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