Коммуналка выворачивает карманы 9 22.08.2017, 17:13

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Тарифы растут вопреки «высочайшим указам».

Не далее как в июне, на совещании с руководством своей администрации, Лукашенко заявил, что в Беларуси нужно «выйти на низкие тарифы, чтобы население не обижалось». Но белорусы уже привыкли к тому, что щедрые обещания правителя расходятся с реальностью. Так случилось и в этот раз, пишет «Белгазета».

Выступая на заседании в «совете республики», неприятную для белорусов новость озвучил на прошлой неделе замминистра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец: до конца этого года дважды - 1 сентября и 1 декабря - будут проиндексированы тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Забавно, что обоснованием для такого шага был назван рост доходов населения. По словам Вежновца, с 1 сентября потребители заплатят за коммуналку на 8% больше, а с 1 декабря, учитывая, что «рост индексации составит порядка 10%, соответствующим образом повысятся и тарифы для населения».

На некоторые услуги рост будет существенным. Так, тариф по канализации вырастет на 48,5%, стоимость холодного водообеспечения вырастет на 27,7%, а вывоз твердых бытовых отходов «потяжелеет» на 19%.

При этом, как утверждает официальное издание «Звязда», общая жировка вырастет только на $5. Таким образом, на конец года оплата ЖКУ в двухкомнатной квартире 48 кв.м с тремя жильцами в отопительный период обойдется в BYN93, а уровень возмещения населением комплекса коммунальных услуг вырастет до 74,8%.