«Дети отказываются от школьных завтраков из-за внешнего вида поваров» 5 22.08.2017, 17:34

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Специалисты рассказали, почему дети не хотят есть в школах.

- Надо понимать, что дети едят глазами. Поэтому очень важна сервировка столов, эстетическое состояние столовых. Если ребенок увидит у повара грязные руки, он не то что кашу, он эскалоп есть не будет, - говорит kp.by.

заведующая отделением гигиены детей и подростков Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Малахова.

По словам Малаховой, в некоторых школах проводили анкетирование: у детей спрашивали, почему они отказываются от еды в школе. И на первом месте оказался не ответ «невкусно», а «из-за внешнего вида поваров».

«В школе невкусно» - это, конечно, тоже частая детская претензия.

- Дети говорят, что вкусно - это газированные напитки, чипсы. Родители иногда даже не знают, что их дети не едят в школе, а ходят в магазин и покупают еду там (за те деньги, которые родители дают на школьные обеды. - Ред.), - продолжает Алла Малахова. - В будущем надо создать электронный кошелек. Чтобы родители отслеживали, что едят дети в школе.

Точно знать, что деньги, которые родители дали на школьные завтраки, на них и ушли, можно будет при оплате по безналу. С 1 сентября в Минске будут рассчитываться за школьные обеды через ЕРИП. Вскоре школьные обеды за наличные исчезнут и в регионах.

- Мы предлагаем осуществлять безналичный расчет не только в Минске, - говорит начальник отдела информационной работы Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию Елена Кизеева. - В этом случае родители конкретно знают, на что пошли деньги. Родители будут уверены, что ребенок не пошел в ларек за газировкой, а получил горячее питание.

Чтобы купить сладости, детям не обязательно идти в магазин. В школах есть и буфеты, где продают шоколадки и булочки. Правда, сухарики, чипсы и газировки продавать запрещено.

- В этом году нам с Минздравом надо очень плотно поработать над ассортиментом школьных буфетов, - говорит заместитель начальника управления бытового обслуживания и общественного питания МАРТ. - Иногда в школьных буфетах продается много кондитерских изделий. А преобладать должны не конфеты, а салаты, фрукты, соки, овощи.

Еще одна тема, которая волнует родителей, будут ли дети успевать поесть, если сократят перемены.

- Чтобы успеть поесть, ребенку надо не менее 15 минут, - рассказывает Алла Малахова. - 10 минут недостаточно. Наспех есть нельзя, надо спокойно, а не проглатывать пищу не жуя.