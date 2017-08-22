Как барановичский полиграфист сделал бизнес на майках и кружках 1 22.08.2017, 20:50

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Павел Дульский

фото: Александр ЧЕРНЫЙ

Павел Дульский рассказал, как с визиток и листовок «переключился» на кружки и подушки.

Полиграфист Павел Дульский рассказал intex-press.by, как с визиток и листовок «переключился» на кружки и подушки, почему отказался от аренды офиса, из-за чего с ним ругаются конкуренты и какие минусы работы на себя.

Работать на себя я хотел еще во время учебы в технологическом университете, где окончил факультет издательского дела. Но сначала я два года отработал на предприятии «Березатара», где познакомился со своей женой. После мы переехали в Минск, я почти год проработал в фирме, занимающейся продажей краски. В 2015 году, когда снизилось число покупателей, а вместе с этим уменьшилась и моя зарплата, мы с женой переехали в Барановичи.

Найти свою нишу помогли заказчики

Еще до переезда я знал, что займусь полиграфической деятельностью. В Барановичах оформил ИП и начал с изготовления листовок и визиток. Правда, сразу же дело пошло не так, как мне хотелось бы. Жители нашего города такую продукцию, как оказалось, предпочитают заказывать в Минске: там цены немного ниже. Тогда я решил сделать несколько кружек с изображениями, а фотографии новой продукции разместил в соцсети. На следующий же день обратился человек, который попросил сделать сразу три кружки. Через день – снова заказ! Было это накануне Дня матери. Первую партию кружек «размели» буквально за несколько дней.

Следующий «бум» произошел ближе к Новому году, потом к 14 февраля.

Так, благодаря заказчикам я нашел свою нишу. Теперь сувенирная продукция – кружки, майки, подушки, брелоки, зажигалки с различными изображениями и надписями – это мой основной заработок. Хотя от изготовления листовок и визиток я не отказался.

«Однажды попросили матерное слово напечатать»

Сначала я арендовал офис. Но потом, когда пришлось несколько недель просидеть без заказов, от офиса решил отказаться. Заработка нет, а аренду все равно нужно платить. Поэтому сейчас работаю дома, а заказы клиентам развожу сам. Есть заказы – плачу только за бензин. Нет заказов – денег нет, но и тратить не нужно.

«Праздничная» тенденция, которую я отметил в первые месяцы работы, сохраняется на протяжении уже почти двух лет. Ближе к праздникам больше обращений, после праздников – затишье. Так что мой заработок во многом зависит от праздников.

Основная масса заказов на сувенирную продукцию поступает ко мне через интернет. Образцы своей продукции я разместил в социальных сетях, на сайтах объявлений. Часть клиентов обращается по совету своих знакомых или друзей, которые когда-то что-то у меня заказывали. Есть постоянные заказчики, для которых я делаю скидку.

Большинство моих клиентов – женщины, которые заказывают сувениры в подарок своим друзьям и родственникам. Мужчины редко, но тоже приходят. Они чаще всего заказывают майки или пивные кружки со смешными надписями. Был один случай, когда меня попросили матерное слово на кружке напечатать. Напечатал. Но обычно мне попадаются воспитанные клиенты.

Для некоторых я как кость в горле

С конкурентами, можно сказать, мне повезло. Они мне и раньше не досаждали, и сейчас не мешают работать и зарабатывать. Хотя я для некоторых из них, наверное, как кость в горле. Одна из «коллег», которая начала работать в этой сфере до меня, даже как-то звонила мне. Возмущалась и говорила, что до моего появления «нормально жила, спокойно работала, а теперь я у нее клиентов увожу». Я сразу понял, что она имеет в виду. Действительно, несколько человек, которые заказывали продукцию у нее, сделали выбор в мою пользу. И я знаю, почему: людей привлекают сроки моей работы. У некоторых на заказ уходит несколько дней, у меня все готово уже на следующий день. Плюс бесплатная доставка в любую точку города.

Я на самом деле стараюсь работать быстро. И это несложно, ведь полиграфия для меня – не способ подработки в свободное от основной работы время, это мое единственное занятие, которым я зарабатываю себе на жизнь.

О планах

Пока меня абсолютно устраивает моя работа. Мне нравится то, чем я занимаюсь. И заработанных денег хватает на жизнь. Поэтому я и дальше собираюсь заниматься своим делом. Бывают, как, наверное, у всех, моменты, когда делать вообще ничего не хочется и душа требует отдыха. Можно, конечно, уйти в отпуск, но в отпуске мне, к сожалению, отпускных не платят, как на обычном предприятии. Это, пожалуй, единственный минус в работе на себя.